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Kate Moss’un üvey kardeşi Lottie Moss, çıplak pozlarını paylaştı! Ailesi evlatlıktan reddedecek

Dünyaca ünlü model Kate Moss’un üvey kardeşi sınırları zorlamaya devam ediyor. Kardeşi gibi model olan Lottie Moss, tangalı, müstehcen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Aile içerisinde büyük krize yol açan olayın ardından Lottie Moss’un evlatlıktan reddedileceği söyleniyor.

12 Ekim 2021 Salı 14:41
Kate Moss’un üvey kardeşi Lottie Moss, çıplak pozlarını paylaştı! Ailesi evlatlıktan reddedecek
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Dünyaca ünlü model Kate Moss’un babası Peter Moss’un ikinci evliliğinde olan Lottie Moss, müstehcen paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Kate Moss’un üvey kardeşi Lottie Moss ablası gibi bir dönem podyumlarda adından söz ettiriyordu. Lottie Moss son dönemde sosyal medya hesabından sık sık müstehcen paylaşımlarda bulunmaya başladı. Son olarak müstehcen bir siteye kayıt yaptıran ve buraya çıplak fotoğraflarını yüklediği öğrenilen Lottie Moss, bu siteye takipçi çekmek için instagram hesabından çıplak ve müstehcen fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımların ardından kendisi adına açtığı müstehcen site linkini paylaşan Lottie Moss, takipçi topladı.


Lottie Moss’un bu davranışlarının aile içinde büyük bir huzursuzluğa neden olduğu ve ailenin kendisini uyararak siteyi kapatmasını istediği ancak Lottie Moss’un bunu kabul etmediği öğrenildi. Lottie Moss’un bu yanıtının ardından Kate Moss ve ailesi Lottie Moss’un evlatlıktan reddedeceği öğrenildi.


Son Güncelleme: 12.10.2021 14:41
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Anahtar Kelimeler:
Kate MossLottie Moss
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