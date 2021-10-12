Kate Moss’un üvey kardeşi Lottie Moss, çıplak pozlarını paylaştı! Ailesi evlatlıktan reddedecek

Dünyaca ünlü model Kate Moss’un babası Peter Moss’un ikinci evliliğinde olan Lottie Moss, müstehcen paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Kate Moss’un üvey kardeşi Lottie Moss ablası gibi bir dönem podyumlarda adından söz ettiriyordu. Lottie Moss son dönemde sosyal medya hesabından sık sık müstehcen paylaşımlarda bulunmaya başladı. Son olarak müstehcen bir siteye kayıt yaptıran ve buraya çıplak fotoğraflarını yüklediği öğrenilen Lottie Moss, bu siteye takipçi çekmek için instagram hesabından çıplak ve müstehcen fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımların ardından kendisi adına açtığı müstehcen site linkini paylaşan Lottie Moss, takipçi topladı.

Lottie Moss’un bu davranışlarının aile içinde büyük bir huzursuzluğa neden olduğu ve ailenin kendisini uyararak siteyi kapatmasını istediği ancak Lottie Moss’un bunu kabul etmediği öğrenildi. Lottie Moss’un bu yanıtının ardından Kate Moss ve ailesi Lottie Moss’un evlatlıktan reddedeceği öğrenildi.