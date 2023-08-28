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Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç yıllar sonra ortaya çıktı

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Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç yıllar sonra ortaya çıktı
Kocaeli'de matbaa kurarak sahte dolar üretimi yapan kalpazanlar polis ekiplerince suçüstü yakalandı. 8 şahsın gözaltına alındığı operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 2 milyon 152 bin dolar değerinde sahte dolar ele geçirildi.

aya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaçaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye TanyolaçKaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, zamanı yenerek genç ve enerjik bir şekilde görünüyor. Oğluyla çektiği fotoğrafıyla beğeni topladı. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'a Feraye Tanyolaç ile yaşadığı ilişki nedeniyle yaptığı ihanet yıllardır magazin dünyasında konuşulan bir konu olmuştu. Tanyolaç, özel bir yaşam sürdüğü dikkate alındığında, şimdi paylaştığı son halini gösteren fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Feraye Tanyolaç

KAYA ÇİLİNGİROĞLU ESKİ EŞİ FERAYE TANYOLAÇ'IN SON HALİ

1997 yılında evlenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun ilişkisi, Kaya Çilingiroğlu'nun Avşar kızını aldatmasıyla sarsılmış ve bu olay büyük yankı uyandırmıştı. Kaya Çilingiroğlu'nun "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" şeklindeki cevabı, Avşar'ın aldatılması gerçeğini gün yüzüne çıkarmış ve uzun süre konuşulmuştu. Feraye Tanyolaç, Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi ve Kaya'dan bir oğlu var. Oğlu Kaya, 17 yaşına girdi.

Feraye Tanyolaç uzun bir süredir kameralardan uzak yaşamını sürdürüyordu. Ancak son zamanlarda, oğluyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu fotoğraf, Jr Kaya'nın yeni yaşını kutlamasıyla ilgiliydi. Tanyolaç'ın oğluyla paylaştığı bu samimi poz, beğeni topladı. İnsanlar, Tanyolaç'ın son halini görünce, "Yıllar yaramış", "Zamanın etkisi harika" gibi yorumlarda bulundular.

Feraye Tanyolaç'ın oğlu Kaya, artık 17 yaşına basmış durumda. Bu fotoğraf, Tanyolaç'ın annelik yolculuğunun bir parçasını ve aynı zamanda zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gösteriyor. Tanyolaç'ın sade ve zarif görünümü, yılların ona ne kadar iyi geldiğini yansıtıyor. Bu poz, hem Tanyolaç'ın oğluyla arasındaki güçlü bağı gösteriyor hem de Tanyolaç'ın nasıl bir yaşam sürdürdüğü hakkında merak edilenleri yanıtlıyor.

Sonuç olarak, Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın ilişkisi geçmişte büyük bir olaya dönüşmüş olsa da, her iki taraf da hayatlarına devam ediyor. Feraye Tanyolaç'ın oğlu Kaya ile olan samimi fotoğrafı, zamanın etkisini gösterirken aynı zamanda aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor.

r. Feraye Tanyolaç'ın oğlu Kaya ile olan samimi fotoğrafı

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