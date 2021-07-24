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Kenan Doğulu Bodrum'da rüzgar gibi esti geçti!

Türk pop müziğinin usta şarkıcılarından bir tanesi olan Kenan Doğulu, Bodrumu adeta beşik gibi salladı. Ünlü şarkıcı Bodrumda birçok yerde sahneye çıkarak hayranları ile buluştu ve unutulmaz dakikalara imza atarak söylemiş olduğu birbirinden güzel aşk parçaları ile de hayranlarını bir kere daha mest etti. Uzun bir süredir Pandeminin gölgesinde olmamızın ardından normalleşme dönemine dönüş ile birlikte sanat camiasında yer alan birçok ünlü şarkıcı da artık sahnelere geri dönmeye başladılar. Yaz tatili süresince sahnelere çıkacak hem şarkı söyleyip hem de hayranları ile hasret giderecek olan Kenan Doğulu, ayrıca yaz tatili boyunca sürecek olan konser takvimini de hayranları ile paylaşmayı unutmadı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:14
Kenan Doğulu Bodrum'da rüzgar gibi esti geçti!
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Türk pop müziğinin usta şarkıcılarından bir tanesi olan Kenan Doğulu, Bodrumu adeta beşik gibi salladı. Ünlü şarkıcı Bodrumda birçok yerde sahneye çıkarak hayranları ile buluştu ve unutulmaz dakikalara imza atarak söylemiş olduğu birbirinden güzel aşk parçaları ile de hayranlarını bir kere daha mest etti. Uzun bir süredir Pandeminin gölgesinde olmamızın ardından normalleşme dönemine dönüş ile birlikte sanat camiasında yer alan birçok ünlü şarkıcı da artık sahnelere geri dönmeye başladılar. Yaz tatili süresince sahnelere çıkacak hem şarkı söyleyip hem de hayranları ile hasret giderecek olan Kenan Doğulu, ayrıca yaz tatili boyunca sürecek olan konser takvimini de hayranları ile paylaşmayı unutmadı.


Pandemi sürecinden dolayı çok uzun bir süredir bazı sosyal aktiviteler gibi konserler de yapılamamaktaydı. Kademeli normalleşme dönemine geçiş ile birlikte şimdi ise birçok ünlü şarkıcı da sahnelerde kalan yerlerini almaya başladılar ve yaz aylarının da başlaması ile birlikte ara verdikleri konserlere kaldıkları yerden devam etmeye başladılar. Konserlerine kaldığı yerden devam etmeye başlayan ünlü şarkıcılardan bir tanesi de Türk pop müziğinin yakışıklı isimlerinden bir tanesi olan Kenan Doğulu oldu ve sahnelere geri dönüş yaparak deyim yerinde ise bir kez daha seyircilerine ölümsüz anlar yaşatarak adeta sahnelerin tozunu attırdı. Öncelikle Muğla Marmaris ‘te daha sonra da Muğla Bodrum ‘da sahneye çıkarak müzik ziyafeti veren yakışıklı popçu kulakların pasını silerek hayranlarına ise unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü popçu Kenan Doğulu ‘dan muhteşem bir konser!

Konsere ‘’ İlk Adımı Sen At ‘’ parçası ile başlayan ünlü popçu konserinin devamında ise sevilen bütün parçalarını seslendirerek hayranlarını mest etti. Kenan Doğulu ‘nun konser vereceğini öğrenen hayranları ise konserden günler öncesinde biletleri satın aldılar ve konser biletleri bu sayede hızla tükenmiş oldu. Yakışıklı şarkıcı Kenan Doğulu ‘ya ise başta kardeşi Ozan Doğulu olmak üzere Mustafa Haydat, Nedim Ruacan, Abbas Karacan gibi birçok isim de eşlik ettiler. Ünlü popçu 21 Temmuz 2021 Çarşamba gününden 24 Temmuz 2021 Cumartesi gününe dek sahnelerde olarak hayranları ile buluşmaya devam edecek.

Yaz konserleri resmen başladı!

Yaz aylarında vazgeçilmez etkinliklerin başında gelen konser aktiviteleri artık resmen başladı. Yakışıklı popçu Kenan Doğulu ‘nun unutulmaz parçaları ile bir şölen havası yaratan konserinden sonra şimdi de gözler diğer ünlü şarkıcıların konser takvimlerine çevrilmiş durumda. Pandemi dönemi yasaklarının kalkması ile birlikte birçok ünlü isim de yaz aylarında verilecek olan konserleri için sahnelere dönmeye başladılar. Bu sanatçılar arasında ise Mabel Matiz, Yıldız Tilbe, Candan Erçetin, Erol Evgin gibi birçok ünlü ve usta şarkıcı yer alıyor ve yeniden sahnelere dönmek için ise hazırlıklara başlamış durumdalar. Ünlü şarkıcılar tatil yapanların en gözde mekanlarından biri olan Bodrum Antik Tiyatro, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, Datça Açıkhava Tiyatrosu ile Marmaris Amfi Tiyatro gibi birçok mekanda konser verecekler ve hayranları ile de hasret giderecekler.


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:14
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BodrumMuğlaYazKenan DoğuluKonserMabel MatizYıldız TilbeMüzikPandemiErol Evginşarkı
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