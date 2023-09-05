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Kenan İmirzalıoğlu final sorusunu açtıran yarışmacıyı alnından öptü

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Kenan İmirzalıoğlu final sorusunu açtıran yarışmacıyı alnından öptü
Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında yarışmacı koltuğunda oturan Rabia Birsen Güvercin, yanıtını bilmesi halinde 1 milyon TL değerindeki soruyu açma hakkına sahip oldu. Güvercin'in başarısı, yarışmacıya sarılıp alnından öpen sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu sevindirdi.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında Rabia Birsen Güvercin, soruyu doğru bir şekilde cevaplaması halinde 1 milyon TL'lik soru açma hakkını kazandı. Bu gelişmenin hemen ardından yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, çok heyecanlandı ve yarışmacıya sarılıp alnından öptü.

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile birlikte son bölümü, her zamankinden daha renkli bir an yaşadı. Yarışmacı olarak koltukta oturan Rabia Birsen Güvercin, her soruyu tek tek doğru olarak yanıtlşadı ve sonunda 1 milyon değerindeki soruya ulaştı.

Kenan İmirzalıoğlu ise, 400 bin TL'lik soruyu bilen ve 1 milyon lira değerindeki soruyu açtırma hakkına sahip olan Rabia'ya sarılıp alnından öptü.

Kenan İmirzalıoğlu final sorusunu açtıran yarışmacıyı alnından öptü

Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstiklal Marşı'nı TBMM'de ilk söyleyenin kim olduğu sorusuna yanıt veren Rabia, Mehmed Akif Ersoy'a doğru cevabı verdi. İkinci cevapta ise Hamdullah Suphi Tanrıöver cevabını veren yarışmacı doğru cevabı bilerek bir milyon soru sormaya hak kazanmış oldu. Rabia Birsen Güvercin'in göstermiş olduğu başarı Kenan İmirzalıoğlu'nu sevindirdi. Sunucu, yarışmacıya dönerek ona;  "Sana sarılıp öpmek istiyorum. Harikasın" dedi ve yerinden kalkarak Güvercin'i alnından öptü.

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