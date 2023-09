Kenan İmirzalıoğlu final sorusunu açtıran yarışmacıyı alnından öptü

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında Rabia Birsen Güvercin, soruyu doğru bir şekilde cevaplaması halinde 1 milyon TL'lik soru açma hakkını kazandı. Bu gelişmenin hemen ardından yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, çok heyecanlandı ve yarışmacıya sarılıp alnından öptü.

Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstiklal Marşı'nı TBMM'de ilk söyleyenin kim olduğu sorusuna yanıt veren Rabia, Mehmed Akif Ersoy'a doğru cevabı verdi. İkinci cevapta ise Hamdullah Suphi Tanrıöver cevabını veren yarışmacı doğru cevabı bilerek bir milyon soru sormaya hak kazanmış oldu. Rabia Birsen Güvercin'in göstermiş olduğu başarı Kenan İmirzalıoğlu'nu sevindirdi. Sunucu, yarışmacıya dönerek ona; "Sana sarılıp öpmek istiyorum. Harikasın" dedi ve yerinden kalkarak Güvercin'i alnından öptü.