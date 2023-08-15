Kenan İmirzalıoğlu'ndan Disney Plus'a ağır sözler: Konuşursam çok ağır konuşacağım!

Didem Keleş ile smail Akyazıcı'nın düğününe Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu katıldı. Düğünün tanığı Kenan İmirzalıoğlu, bir ara basın mensuplarıyla görüştü. Burada kendisine yöneltilen bir sorunun ardından Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararını değerlendirdi.





Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerle yaptığı konuşmada Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına ilişkin kendisine sorulan soruyu yanıtladı. "Konuştuğum zaman çok ağır konuşacağım diyen ünlü oyuncu, bunu düğünden farklı bir zamanda konuşmak istediğini ifade etti.