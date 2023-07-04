Kerem Bürsin'den takdir toplayan hareket! Yüzlerce öğrenci için bakın ne yaptı

Darüşşafaka Cemiyeti, oyuncu Kerem Bürsin'in öğrencilerin eğitimine destek olacağını duyurdu. Bürsin, Darüşşafaka'ya yaptığı bağışla, Türkiye'nin dört bir yanından sınavla seçilmiş yaklaşık 1000 çocuğun, İstanbul'daki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda tam burslu ve yatılı olarak ortaokuldan lise mezuniyetine kadar sekiz yıl boyunca kolej seviyesinde eğitim alacaklarını belirtti. Oyuncu, Darüşşafaka tarafından yayınlanan teşekkür belgesini Instagram hesabında paylaşarak "Bayramımız kutlu olsun" mesajıyla desteklerini dile getirdi.





Darüşşafaka Cemiyeti'nin bu duyurusu, Kerem Bürsin'in eğitim alanındaki sosyal sorumluluğunu ve toplumda pozitif bir etki yaratma amacını gösteriyor. Bu bağış, Darüşşafaka'nın misyonuna ve çocukların geleceğe hazırlanmasına olan katkısını pekiştiriyor. Bu sayede, eğitim fırsatlarından yoksun kalan çocuklar, tam burslu olarak eğitim alma ve potansiyellerini en üst düzeyde geliştirme şansına sahip olacaklar. Darüşşafaka'nın bu önemli adımı, toplumun dikkatini eğitim eşitsizliklerine çekerek, daha fazla destek ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.