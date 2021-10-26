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Kerem Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel'den havalimanında sürpriz!
Kerem Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel'den...

Kerem Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel'den havalimanında sürpriz!

Bir haftadır İtalya ve İspanya'da olan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Türkiye'ye döndü. Yurda dönüş yapan Bürsin'i havalimanında bekleyen bir sürpriz oldukça şaşırttı.

26 Ekim 2021 Salı 11:52
Kerem Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel'den havalimanında sürpriz!
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İtalya'da bir TV programına katılan ve oradan Gran Canaria Swim Week by Mc’nin moda şovunun davetlisi olarak İspanya'ya geçen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir süredir Türkiye'den uzaktı. Yurda dönüş işlemlerini tamamlayan sevgilisinin hasretine dayanamayan Hande Erçel, Kerem Bürsin'i almak için havalimanına koştu.

Gittiği ülkelerde büyük ilgi gösterilen başarılı oyuncu, havalimanına inişinde sevgilisi Hande Erçel'in kendisini almaya geldiğini öğrendi. Basın mensuplarının sorularını kısaca yanıtlayan Bürsin, herşeyin çok güzel geçtiğini ve yurt dışında tanınmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.


Havalimanına kendisini almaya gelen sevgilisi Hande Erçel'in yarım saat onu beklediğini gazetecilere hatırlatan Bürsin, gelmesini hiç beklemediğini belirtti ve 'Ben bir an önce gideyim.' diyerek oradan ayrıldı.

Ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinin başrolü 27 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel ise gazetecilerin kendisine yönelttiği tüm  soruları yanıtsız bıraktı ve sevgilisi Kerem Bürsin'i de alarak havalimanından ayrıldı.


Son Güncelleme: 26.10.2021 11:52
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelKerem BürsinSürprizHavalimanı
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