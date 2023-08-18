Kısmetse Olur Melis'ten bomba açıklamalar! TikTok'taki o videoları bir bir itiraf etti

Kısmetse Olur programıyla tanınan eski yarışmacı Melis Buse Betkayan, son zamanlarda karmaşık ilişkisiyle dikkat çekiyor. Üç çocuk babası Reşit Bozdağ ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, magazin gündeminin merakla takip edilen konularından biri haline geldi. Betkayan, yakın zamanda ise TikTok canlı yayını sırasında yaşadığı saldırıyla adından söz ettirdi. Bu olay sonrasında sessizliğini bozan Betkayan, Esra Ezmeci'nin sunuculuğunu üstlendiği "Yeni Baştan" programına annesiyle birlikte katıldı. Canlı yayında yaşadığı deneyimler, izleyicilerin ilgi odağı oldu ve yayın anında büyük bir ilgi ve heyecan yarattı.

Kısmetse Olur programının eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan, son günlerdeki olaylı yaşantısıyla tekrar gündeme oturdu. Reşit Bozdağ ile olan ilişkisi, evlilikleri ve üç çocuk sahibi olmalarıyla sık sık manşetleri süsleyen Betkayan, son olarak TikTok canlı yayını esnasında yaşadığı saldırıyla yürekleri ağza getirdi. Bu olayın ardından bir süre kameralardan uzak kalan Betkayan, yakın zaman önce annesiyle birlikte Esra Ezmeci'nin sunuculuğunu yaptığı "Yeni Baştan" programına katıldı.





Programda tüm ayrıntılarıyla konuşan Betkayan, yaşadığı saldırının planlı bir şekilde gerçekleştiğini ve bu saldırının arkasında Reşit Bozdağ'ın olduğunu iddia etti. İddiasına göre, saldırıyı azmettiren kişi olarak Bozdağ bulunuyor. Ayrıca Betkayan, Yeliz Yasa'nın da Bozdağ ile ilişkisi olduğunu ve ikilinin bir aydır birlikte yaşadıklarını ifşa etti. Betkayan'ın bu açıklamaları, programın atmosferini aniden değiştirdi ve izleyicilerin dikkatini çekti.

Ünlüler arasındaki karmaşık ilişkiler ve çekişmeler sıkça gündemde yer alıyor. Bu kez ise Kısmetse Olur programının eski yarışmacılarından Yeliz Yasa ve Melis Buse Betkayan arasındaki gerilim dikkat çekiyor. Yasa, son günlerde yaşanan olayları açıklamak ve durumu düzeltmek amacıyla bir açıklama yapma gereği duydu.

Yeliz Yasa, yaptığı açıklamada Melis Buse Betkayan ve annesine tepki gösterirken, kendi hatalarını da kabul etti. İddialara göre Yasa, "para ile çalışıyor" şeklindeki ifadeler nedeniyle ve her akşam yayında Betkayan hakkında çirkin sözler söylendiği gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Ayrıca Reşit Bozdağ için "O benim kardeşim" diyerek, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve kimsenin onu azmettirmediğini vurguladı.

Bu açıklamaların ardından iki taraf arasındaki gerilim canlı yayında da doruk noktasına ulaştı. Tepki gösteren Melis Buse Betkayan'ın annesi Sevda, Yeliz Yasa'ya sert sözlerle yüklendi. "Sen kimsin? Seni bütün Türkiye tanıyor. Sen kimsin ki benim çocuğuma dokunuyorsun? Reşit'i ilk günden evine aldı. Utanmadan buraya çıkıyorsun, kadına şiddet yapıyorsun. Sen psikopatsın, senin bu ilk vak'ay değil. Senin tedaviye ihtiyacın var." diyerek saldırgana yüklendi.

Yaşanan gerilim ve sinirlerin kontrolünün kaybedilmesi sonucunda, canlı yayın aniden sona erdi. Bu olay, ünlüler arasındaki ilişkilerin ne kadar karmaşık ve duygusal olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.