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Kısmetse Olur Simge meğer estetik güzeliymiş! 5 yıl önceki halini görenin ağzı açık kalıyor

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Kısmetse Olur Simge meğer estetik güzeliymiş! 5 yıl önceki halini görenin ağzı açık kalıyor
Kısmetse Olur Aşkın Gücü Simge'nin estetiksiz hali sizi şok edecek! 5 yıl bakın hangi programa katılmış!

Ünlü izdivaç programı Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Simge Nur Erkoç'un geçmişe dair estetiksiz görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 2017 yılına ait görüntülerde, genç kadının dişleri, dudakları, burnu ve çenesinin estetik operasyonlar öncesi halini gösteriyor.

kısmetse olur simge

Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatıyla izleyici karşısına çıkan programa katılan ve dikkatleri üzerine çeken Simge Nur Erkoç, yarışmanın ilerleyen aşamalarında diskalifiye edilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan eski görüntüler, genç kadının estetik operasyonlar öncesindeki doğal ve farklı görünümünü gözler önüne serdi.

25 yaşındaki Simge Nur Erkoç'un, 2017 yılına ait olduğu belirtilen görüntülerde, modelleme uzmanlığı yaptığı ve bir giyim mağazasında çalıştığı biliniyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu estetiksiz haliyle Simge Nur Erkoç'un ne kadar değiştiğine dair yorumlar yaparken, konu hızla gündemde trend olmaya devam ediyor.

kısmetse olur simge

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve daha sonra RTÜK tarafından yayını engellenen Kısmetse Olur, şimdi ise Youtube platformunda izleyicilerle buluşuyor. Programın eski yarışmacısı Simge Nur Erkoç'un estetiksiz geçmişine dair görüntülerin gün yüzüne çıkması, izleyiciler arasında merak ve şaşkınlıkla karşılandı.

kısmetse olur simge

Görüntüler, izleyicileri şoka soktu, tüm sosyal medya Kısmetse Olur Simge'nin eski halini konuşuyor...

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