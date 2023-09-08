Kısmetse Olur Yaren'in yürek yakan hayat hikayesi ortaya çıktı

Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu Yaren Dağ oldu. Samimimi açıklamalarda bulunan Dağ, hayat öyküsüyle yürekleri burktu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAREN DAĞ'IN ÜZEN HAYAT ÖYKÜSÜ

Gökhan Çınar'ın programının bu haftaki konuğu Kısmetse Olur yarışması katılımcısı Yaren Dağ oldu. Dağ, hem kişisel hayatı hem de rekabeti ilişkisi hakkında dikkate değer bir itirafta bulundu. Yaren, "Fakir bir adamı ancak annesi sever dedim. Buna üzüldüm. Böyle söylediğim için pişman oldum. Farklı bir şeyler hissettim" dedi. Çınar'ın "Programa iyi ki katıldım der misin?" sorusuna " Katıldığım için pişman değilim ancak katılmasam da bir şey kaybetmezdim." şeklinde cevap verdi. Yarışmaya eski sevilisini kıskandırmak için katıldığını da söyleyen Dağ, barıştıklarını ilişkilerinin şu an devam ettiğini söyledi. Katıldığı programda babasını da anlatan Yaren, "Babam çok katıydı, biz de annemin önüne çok zıplardık. Tuzluğu olmadığı için masayı tersine çeviren biriydi. Ben hep bekliyordum. Babam geldiğinde temkinliydim. O kadar korktum ki dolaba bile girdim. Dışarıdan harika bir aileydik ama misafire hoş geldin demeyince dayak yiyorduk. Ben on dokuz yaşıma gelene kadar babam bana seni seviyorum bile demedi. Hastalanınca bunu anladı." ifadelerine yer verdi.





Dağ, babasının hastaneye kaldırıldığını söyleyerek o anları anlattı. "Siren sesi duymaktan nefret ediyorum. 10 gün boyunca arabamda hastanenin önünde uyudum. Hastanenin karşısındaki caddede çorba yemeye gittim ve 10 gün sonra bir telefon aldım. Çok ağladım ama sonra sustum. Cenazede dondum ve üzerimden atamadım, sonsuza kadar benimle kaldı.” Babasının vefatının ardından çok kilo aldığını, yeme bozukluğu geliştirdiğini ve sonrasında ameliyata alındığını söyleyen Yaren Dağ, "Yediğim her şeyi kustum ve bağışıklık sistemim çöktü" dedi. Programda akrabası tarafından iftiraya uğradığını, meydanda dayak yiyip yerlerde sürüklendiğini de anlatan Yaren, annesi ve ablası ile görüşmediğini de dile getirdi.