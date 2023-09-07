Kısmetse Olur yarışmacıları bir kafede tekme tokat kavga etti

Ünlü evlilik yarışması Kısmetse Olur'un tanınmış yarışmacıları Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz arasında bir kavga yaşandı. Bu olay, Şişli'deki bir kafede gerçekleşti. Detayları öğrenmek için tv100 muhabiri Levent Albayrak'ın özel haberi izlenebilir. İşte detaylar...

ÜNLÜ EVLİLİK YARIŞMASI KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI ARASINDA KAVGA YAŞANDI

Kısmetse Olur yarışmasının ünlü yarışmacısı Batuhan Boz, Oğulcan Yılmaz ile aralarındaki husumet nedeniyle Şişli'deki bir kafede buluşmaya davet edildi. Bu davete Batuhan Boz, arkadaşı Barkın Şerefhan ile birlikte katıldı. Ancak buluştukları kafede, Oğulcan Yılmaz ve yanındaki kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradılar.

Saldırı sırasında Batuhan Boz ve arkadaşı defalarca darp edildi. Bu kavga anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntülerde tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu görülebiliyor. Kavgayı diğer müşteriler güçlükle ayırdılar.

Kavga sonrasında, darp raporu almak için hastaneye başvuran Batuhan Boz, emniyete giderek ifade verdi ve iPhone 14 Pro Max model telefonunun çalındığını iddia etti. İddiaya göre, bu telefon Oğulcan Yılmaz tarafından çalındı.

Emniyete getirilen Oğulcan Yılmaz, Batuhan Boz'a ait olduğu iddia edilen telefonu teslim etti. Şu an için Oğulcan Yılmaz ve diğer saldırganlar hakkında "Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret" suçlamalarıyla bir soruşturma başlatıldı.

Bu olay, Kısmetse Olur yarışmasının yarışmacıları arasındaki gerilimin somut bir şiddet olayına dönüştüğü bir durumu yansıtıyor. Soruşturma sonuçları beklenirken, olayın nedenleri ve ayrıntıları daha fazla kamuoyu ilgisini çekiyor.