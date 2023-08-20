Kısmetse Olur yarışmacısından yetişkin filmi itirafı! Görenlerin ağzı açık kaldı

Kısmetse Olur yarışmasının eski yarışmacılarından Batuhan Boz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla büyük bir şaşkınlık yarattı. Boz, kendisine yöneltilen "Para kaynağın nereden geliyor?" sorusuna oldukça çarpıcı bir yanıt verdi. Ünlü isim, gelir kaynağının reklamcılık ve yetişkin film sektörü olduğunu açıkça ifade etti.





Batuhan Boz daha önce Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla tanınmış, ancak son zamanlarda müstehcen görüntülerinin internete sızdırılmasıyla adından söz ettirmişti. Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler, geniş bir tartışma ve ilgi dalgasına sebep olmuştu.

Boz, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, gelir kaynağının cinsel ilişki film sektörü ve reklamcılık olduğunu net bir şekilde ifade etti. Bu açıklama, hem takipçilerini hem de genel kamuoyunu büyük ölçüde şaşırttı. Geçmişte müstehcen görüntülerinin kendisi tarafından yüklendiğini belirterek izleyicileri daha da şaşırtmıştı.

Sonuç olarak, Batuhan Boz'un sosyal medya hesabından yaptığı bu çarpıcı açıklama, geniş bir ilgi ve tartışma yaratmış durumda. Kısmetse Olur yarışmasındaki geçmişi ve son dönemdeki olaylarla birleşerek, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.