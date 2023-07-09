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Kısmetse Olur'un efsane ismi Emre Ubeyli'yi tanıyabilene aşk olsun! Yok böyle değişim

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Kısmetse Olur'un efsane ismi Emre Ubeyli'yi tanıyabilene aşk olsun! Yok böyle değişim
Kısmetse Olur programında dikkatleri üzerine çeken yarışmacılar, programın sona ermesinin ardından genellikle kamuoyundan uzak kalmışlardır. Ancak bazı isimler, şu anda sosyal medyada aktif olarak kendilerinden söz ettiriyorlar. Bu isimlerden biri de Yunus Emre Ubeyli olarak öne çıkıyor. Hem yarışma sürecinde hem de sonrasında Ayça Ekin Beğen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Yunus Emre Ubeyli, son zamanlarda takipçilerini şaşırtacak bir değişim geçirmiştir. Kendisine yeni bir hayat seçen Ubeyli, tanıyanları

Kısmetse Olur programının unutulmaz yarışmacıları arasında yer alan Emre Ubeyli'nin son halini görenler şaşkınlık içinde kaldı. Ayça Ekin ile yaşadığı aşk ve sonrasında Hazal Atabek ile ilişkisiyle tanınan Emre Ubeyli, bugün kendini bambaşka bir şekilde gösteriyor.

Kısmetse Olur'un eski yarışmacılarından Emre Ubeyli, şimdiki haliyle takipçilerini büyülemeyi başarıyor. Ayça Ekin ile yaşadığı aşkla tanınan Emre Ubeyli, yeniden gündemde yerini aldı.

EMRE UBEYLİ'NİN SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

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Geçmişte herkesin favori damat adayları arasında yer alan Emre Ubeyli, yakışıklı görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Ancak günümüzdeki değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor.

Emre Ubeyli'nin son hali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı ve görenleri şoke etti.

Emre Ubeyli, Hazal Atabek ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra dikkat çekici fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. 1993 yılında Ankara'da doğan Emre Ubeyli, Açık Öğretim Spor Yönetimi mezunu ve Fitness Antrenörlüğü yapmaktadır. Ayrıca, kendisinin mankenlik yaptığı da söylenmektedir.

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