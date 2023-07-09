Kısmetse Olur'un efsane ismi Emre Ubeyli'yi tanıyabilene aşk olsun! Yok böyle değişim
Kısmetse Olur programının unutulmaz yarışmacıları arasında yer alan Emre Ubeyli'nin son halini görenler şaşkınlık içinde kaldı. Ayça Ekin ile yaşadığı aşk ve sonrasında Hazal Atabek ile ilişkisiyle tanınan Emre Ubeyli, bugün kendini bambaşka bir şekilde gösteriyor.
Kısmetse Olur'un eski yarışmacılarından Emre Ubeyli, şimdiki haliyle takipçilerini büyülemeyi başarıyor. Ayça Ekin ile yaşadığı aşkla tanınan Emre Ubeyli, yeniden gündemde yerini aldı.
EMRE UBEYLİ'NİN SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI
Geçmişte herkesin favori damat adayları arasında yer alan Emre Ubeyli, yakışıklı görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Ancak günümüzdeki değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor.
Emre Ubeyli'nin son hali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı ve görenleri şoke etti.
Emre Ubeyli, Hazal Atabek ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra dikkat çekici fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. 1993 yılında Ankara'da doğan Emre Ubeyli, Açık Öğretim Spor Yönetimi mezunu ve Fitness Antrenörlüğü yapmaktadır. Ayrıca, kendisinin mankenlik yaptığı da söylenmektedir.
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