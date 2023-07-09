Kısmetse Olur'un efsane ismi Emre Ubeyli'yi tanıyabilene aşk olsun! Yok böyle değişim

Kısmetse Olur programında dikkatleri üzerine çeken yarışmacılar, programın sona ermesinin ardından genellikle kamuoyundan uzak kalmışlardır. Ancak bazı isimler, şu anda sosyal medyada aktif olarak kendilerinden söz ettiriyorlar. Bu isimlerden biri de Yunus Emre Ubeyli olarak öne çıkıyor. Hem yarışma sürecinde hem de sonrasında Ayça Ekin Beğen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Yunus Emre Ubeyli, son zamanlarda takipçilerini şaşırtacak bir değişim geçirmiştir. Kendisine yeni bir hayat seçen Ubeyli, tanıyanları