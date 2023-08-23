Kısmetse Olur'un yeni sezon kararı açıklandı: Yola devam edecek

Sevilen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ikinci sezon ile ekranlarda devam edecek. Peki yarışmacının sunucusu kim? İşte detaylar.

İLGİ İLE TAKİP EDİLEN YARIŞMAYI ÖYKÜ SERTER SUNACAK

Kısmetse Olur adlı yarışma ikinci sezonu ile hız kesmeden devam edecek. Yarışmanın sunuculuğunu ise ilk sezonda olduğu gibi tekrardan başarılı sunucu Öykü Serter yapacak. Yarışma 22 Eylül 2023'te sezon finali yapacak fakat yarışma için ikinci sezon sinyalleri verildi. Kısmetse Olur adlı yarışma ikinci sezonda da Youtube adlı platformda yayınlanacak.





Bazı söylenenlere göre yarışmanın sunuculuğunu ikinci sezon Öykü Serter'in yapmayacağı söylenmişti fakat konuyla ilgili açıklama geldi. Production House yaptığı açıklamada; " Basında ve medyada olan Kısmetse Olur adlı yarışma programının sunucusu ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda da yarışmanın sunucusu Öykü Serter olacaktır." ifadelerine yer verdi.