Kıvanç Tatlıtuğ eşiyle kamera karşısına geçti! Kurt Efe yok: Bakın onu kim oynuyor

2016 yılında dünya evine giren ve sevgi dolu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ ve Dizer çifti, magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında sayılıyor. Bu kez ise ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve modacı Başak Dizer, heyecan verici bir projede bir araya geldiler. Bir bebek bezi markasının çekimleri için ilk defa birlikte kamera karşısına geçen ikili, büyük bir merakla beklenen reklam filminde başrolü üstlendi. Ancak ne yazık ki, kendi oğulları Kurt Efe'nin yerine başka bir bebek oyuncunun tercih edecekler. Bu beklenmedik hamle, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı ve reklam filminin daha da merak uyandırıcı hale gelmesini sağladı. Tatlıtuğ ve Dizer, başarılı kariyerlerine birlikte bir projede yer almanın mutluluğunu yaşarken, izleyicileri de heyecanlandırmayı başardılar.





Reklam filmi, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede çekilmiştir ve çiftin ilk kez birlikte yer aldığı bir proje olmuştur. Ünlü çift, oğulları Kurt Efe'yi gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiği için reklam filminde kendilerinin yerine cast ajansından bir bebek kullanmışlardır. Bu bebek, reklam ajansına kayıtlı olan Deniz Kaya isimli bir bebek oyuncudur.

Henüz reklam filminin yayın tarihi bilinmemektedir, ancak çiftin bu projeden milyonlarca lira kazandığı iddia edilmektedir. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in birlikte rol aldıkları bu reklam filmi, hayranları tarafından merakla beklenmektedir.

İşte bebek bezi reklamında oynayacak olan o bebek:



