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Kıvanç Tatlıtuğ, genç kızların aklını başından aldı! Üstsüz fotoğrafını görenler ter döktü!

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Kıvanç Tatlıtuğ, genç kızların aklını başından aldı! Üstsüz fotoğrafını görenler ter döktü!
Kıvanç Tatlıtuğ'un kaslı vücuduyla dikkat çeken paylaşımı sosyal medyayı salladı! Türkiye'nin ünlü oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un spor yaparken çekilen karesi büyük ilgi gördü. İşte o kare...

Ülkemizin tanınmış oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk yeteneği ve çekici görünümüyle dikkat çekiyor. Aşk-ı Memnu dizisindeki performansıyla akıllara kazınan Tatlıtuğ, Türk televizyonlarının sevilen isimleri arasında yer alıyor.

2016 yılında modacı Başak Dizer ile evlenen Tatlıtuğ, evlilikleri ile uzun süre magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz yıl büyük bir mutlulukla anne baba olan çift, oğulları Kurt Efe ile ailelerini tamamlamanın sevincini yaşıyor.

Şu günlerde Aile dizisiyle tekrar ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla da büyük ilgi topladı. Spor yaptığı anlardan bir karesini paylaşan Tatlıtuğ'un kaslı ve fit vücudu dikkatleri çekti. Sosyal medyada geniş bir ilgi gören bu paylaşım, hayranlarının beğenisini kazandı.

TATLITUĞ'UN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAF

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Başarılı oyuncu, hem oyunculuk başarısı hem de dikkat çekici fiziksel görünümüyle gündemde kalmaya devam ediyor. Oyunculuğuna olan hayranlık, sosyal medya paylaşımlarıyla birleşerek Kıvanç Tatlıtuğ'un popülaritesini artırıyor. 

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