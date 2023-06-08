Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ilk kez görüldü! Resmen babasının kopyası

Ünlü aktör Kıvanç Tatlıtuğ, popüler televizyon dizisi Aile'nin sezon finaliyle birlikte eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte güzel bir tatil için yola çıktı. Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı zaman, sosyal medya adeta alevlendi. Kurt Efe'nin baba Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle dikkat çeken zengin sarı saçları, takipçileri tarafından fark edildi. Henüz 1 yaşında olmasına rağmen, Kurt Efe'nin bu kadar çok sayıda tatil yapmış olması nedeniyle "Kurt Efe 1 yaşında benden daha çok ülke gezdi" gibi yorumlar yapıldı.

KURT EFE BABASININ KOPYASI





2016 yılında yurt dışında gerçekleştirdikleri düğünle evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğimiz yıl Nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almalarıyla mutlu bir aile hayatı kurdu. Çift, bu mutlu birlikteliklerini bir tatille taçlandırmak amacıyla Barcelona'ya gitti.

Kıvanç Tatlıtuğ, tatilde eşiyle çekilen bir pozlarını Instagram hesabından paylaşırken, Başak Dizer ise oğlu Kurt Efe'yle bir fotoğrafını paylaştı. Özellikle Kurt Efe'nin o pozunu gören sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir hareketlilik yaşandı.

Kurt Efe'nin baba Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeyen sarı saçları, takipçileri tarafından fark edilerek paylaşımların odak noktası haline geldi. Henüz 1 yaşında olmasına rağmen çok sayıda tatil yapmış olan Kurt Efe, bazı takipçileri tarafından "Kurt Efe 1 yaşında ve benden daha çok ülke gezdi" gibi yorumlarla karşılandı.