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Kıvanç Tatlıuğ gerçekten Ziyagil köşkünde yaşıyormuş! Ünlü çiftin saray yavrusu evi görenleri mest etti

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Kıvanç Tatlıuğ gerçekten Ziyagil köşkünde yaşıyormuş! Ünlü çiftin saray yavrusu evi görenleri mest etti
Son dönemde oğulları Kurt Efe'nin yanı sıra kazançlı reklam projeleriyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, görenleri hayran bırakan şirin bir evde yaşıyorlar. Çiftin zarif evinin dikkat çeken büyüklüğü ve görkemli mimarisi herkesi hayran bıraktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, evlendiklerinden beri gözlerden uzak bir hayat sürerken, içine giren herkesi büyüleyen bir evde yaşadıkları öğrenildi.

Özel zevkleri, hayranlarının muhteşem evlerine bir göz atmak istemesine neden oluyor. Bir villada yaşayan çift, rezidansın ferahlığının yanı sıra kusursuz mobilya zevkleriyle tüm beğenileri topladı.

TATLITUĞ ÇİFTİNİN MUHTEŞEM EVİ

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in evi

2016'da dünya evine giren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, sonsuz aşkla birbirlerine bağlanma birliktelik sözü verdiler. Aşklarının meyvesi olan bebeklerine kavuşan ünlü çift, Nisan 2021'de çok sevdikleri oğulları Kurt Efe dünyaya geldiğinde sevinçlerini daha da büyüttüler.

Muhteşem evlerinin kapısı bir moda dergisi tarafından açılınca, Tatlıtuğ çiftinin kusursuz bir şekilde dizayn edilen iç mekan seçimleriyle gören herkesi büyüledi. Klasik ve modern unsurların mükemmel bir derecede harmanlanmış olan evlerinin, onlara yakışan enfes bir kombinasyon olduğu görüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in evi

Tatlıtuğ çiftinin Kemerburgaz'ın huzurlu ortamları için yarattıkları üç katlı villasının modernliği en iyi yansıtan bir mimari harika olduğu anlaşıldı. Başak Dizer'in özenle seçtiği renk paleti, konağı zamansız bir incelik atmosferiyle çevreliyor. Ana renk paleti, ten rengi ve bej tonlarıyla zarif, rahat bir ruh hali sağlıyor.

MUHTEŞEM PROFESYONELLERLE BİR TUVAL GELİŞTİRİCİSİ

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in evi

Başak Dizer'in yaşam alanlarını tasarım parçalar ve sanat eserleri ile donatmaya olan inancı, evin her yerinde sergilenmiş. . Duvarlar, Ara Güler'in Ergin İnan'ın Devrim Erbil'in ve bunlar gibi birçok ünlü sanatçının büyüleyici eserleriyle süslenmiş bir galeri gibi duruyor. Her sanat eseri lüks bir dokunuş katarak konutu sanatsal bir mekana dönüştürüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in zarafet, stil ve klasik ile modern etkilerin sofistike bir karışımını bir araya getiren rezidansları, rafine zevklerine tanıklık ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in evi

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