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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i kül oldu! Müjde Uzman'dan flaş ayrılık kararı: Bakın yerine kim geliyor

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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i kül oldu! Müjde Uzman'dan flaş ayrılık kararı: Bakın yerine kim geliyor
Geçen yıl kış sezonuna renk katan Kızılcık Şerbeti adlı dizi bir taraftan yaz tatilini sürdürürken diğer taraftan da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Dizinin kadrosundan bazı oyuncuların ayrılacağı haberleri gelirken, gelen son haberlere göre Alev'i canlandıran oyuncu Müjde Uzman'ın Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği söylendi. Yerine gelmesi değerlendirilen isim ise izleyicilerin tepkisini topladı.

Kış boyu Show TV'de ekranlara gelen ve her bölümüyle büyük beğeni toplayan Kızılcık Şerbeti adlı dizi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Cuma gecesi reytingleri için Yalı Çapkını adlı diziyle mücadele eden dizinin muhteşem hikayesi, izleyicileri her hafta ekranların başından ayrılmamalarını sağlıyor.

Müjde Uzman

Önümüzdeki dönemde bir kez daha heyecan yaratacak dizi finalinde Kıvılcım ve Ömer'in kazası, Doğa'nın Fatih'in ailesine ihanetini açıklaması olay yaratırken yeni sezonun başlaması merakla bekleniyor.

Müjde Uzman

Diğer taraftan da Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu bölünmeleri yaşanmaya başladığı öğrenildi. Alev karakterine hayat veren ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın diziye veda edeceği öğrenildi. Dizide Abdullah (Settar Tanrıöğen) ile ilişkisi dikkatle izlenen ve sohbetleri çok fazla sevilen Alev karakteri için ise yeni oyuncu arayışının başladığı belirtildi.

Müjde Uzman

Müjde Uzman'ın diziye veda edeceğini beyan etmesi gündem yaratırken oyuncudan henüz net bir açıklamanın gelmemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu veda haberinin ardından sosyal ağlarda Alev karakterini temsil edecek isimle ilgili tartışmalar patlak verdi. Görünüşe göre yeni sezona hazırlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Alev karakteri için Melis Sezen'in düşünüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Müjde Uzman

Gülcemal dizisinin son bölümünün ardından şu sıralar aktif olmayan Melis Sezen konu hakkında bir açıklama yapmadı.

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