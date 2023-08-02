Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun aylık kazancı baş döndürdü

İlk bölümünden beri reytingleriyle göz dolduran Kızılcık Şerbeti, rekor kırarken Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun kazandığı ücret şok etti. Sezon finali yaparak heyecanı doruklarda bırakan dizinin başrolünün kazancı haberimizde.





Sosyal medya üzerinden gündeme gelen Sıla Türkoğlu'nun kazancı duyanları şaşırttı. Kızılcık Şerbeti dizisinin bölüm başı 100 bin TL aldığı bilgisi verildi. Bu durumda güzel oyuncunun aylık kazancı ise 400 bin TL olduğu belirtildi.