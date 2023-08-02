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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun aylık kazancı baş döndürdü

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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun aylık kazancı baş döndürdü
Kızılcık Şerbeti en çok izlenen dizilerin başında gelirken özellikle Doğa karakteri dikkatleri çekiyor. Sıla Türkoğlu'nun bölüm başına aldığı ücret ise dudakları uçuklattı. İşte güzelliğiyle büyüleyen Türkoğlu'nun kazancı...

İlk bölümünden beri reytingleriyle göz dolduran Kızılcık Şerbeti, rekor kırarken Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun kazandığı ücret şok etti. Sezon finali yaparak heyecanı doruklarda bırakan dizinin başrolünün kazancı haberimizde.

sıla türkoğlu kazancı

Sosyal medya üzerinden gündeme gelen Sıla Türkoğlu'nun kazancı duyanları şaşırttı. Kızılcık Şerbeti dizisinin bölüm başı 100 bin TL aldığı bilgisi verildi. Bu durumda güzel oyuncunun aylık kazancı ise 400 bin TL olduğu belirtildi. 

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