Kobra Murat'tan kötü haber: Son sözleri yürek dağladı

Ünlü şarkıcı Kobra Murat, Belçika seyahati sırasında karşılaştığı kritik durumlarla hayranlarını derinden etkiledi. Uçak yolculuğunda aniden hissettiği karnındaki şiddetli patlama, Murat Divandiler'i acil bir şekilde hastaneye yönlendirdi. Hastane odasında paylaştığı içsel veda mesajıyla, ölümle burun buruna gelme tehlikesi ve geçireceği ameliyat hakkında bilgi veren Kobra Murat, dualar ve helallik talepleriyle sevenlerine seslendi.

Kobra Murat'ın Belçika dönüş yolculuğundaki dramatik anlar, acil bir durumu işaret ediyordu. Karnındaki patlama, ünlü şarkıcıyı derhal hastaneye sevk etti. Hastane odasında sevenleriyle paylaştığı video aracılığıyla, tüm sevenlerine duygusal bir veda mesajı ileten Murat Divandiler, yaşadığı zorlu süreci detaylandırdı.

Sonsuz Sevgiler Saygılar Selamlar

Kobra Murat, hastane yatağında çektiği video ile sevenlerine hitap etti. "Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizler de bana haklarınızı helal edin, dualarınızı gönderin" sözleriyle başlayan duygusal paylaşımında ünlü şarkıcı, sağlık ve mutluluk dilekleriyle devam etti. "Sağlıklı, bolluk içinde, talihli, kısmetli, huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu operasyonu atlatabilirim. Dualarınızı bekliyorum. Allah’a emanet olun." ifadeleriyle sevenlerinden dua talep eden Kobra Murat, kendisine destek olan herkese minnettarlığını iletti.





Hayati Tehlike İle Geçen Ameliyat

Ünlü sanatçı, paylaştığı videoda sağlık sorununu detaylı bir şekilde anlattı. Belçika'dan dönüşte uçakta meydana gelen patlamanın ardından hastaneye kaldırılan Murat Divandiler, yapılan tetkikler sonucunda bağırsak çatlaması teşhisi konuldu. Ölüm riski taşıyan bir operasyona gireceğini ve iyileşme sürecinin bir ayı bulacağını açıklayan Kobra Murat, sevenlerinden helallik istedi.

"Şu ana kadar sizi eğlendirdim. Her zaman birlikte güldük ve güzel günler geçirdik. Dualarınızla Allah devamını getirsin, inşallah" diyerek duygusal anlar yaşayan Kobra Murat, iyileşme sürecindeki maddi kayıpları da ifade etti. "İyileşme sürecinde katılamadığım işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir. Hakkınızı helal edin" ifadeleriyle hayranlarına bir kez daha teşekkür etti.

Doktorunun operasyonun zorlu geçeceği uyarısını paylaşan Kobra Murat, yaşadığı hayati tehlike dolu süreçte sevenlerinden dualarını esirgememelerini rica etti. Ünlü şarkıcı, duygusal veda sözleriyle "Ölüm riski taşıyan bir operasyon. Dualarınızı bekliyorum" diyerek sevenlerine güçlü bir mesaj gönderdi.