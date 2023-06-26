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Konserini izlemeye 8 kişi gelen Yavuz Bingöl sahneyi terk etti!

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Konserini izlemeye 8 kişi gelen Yavuz Bingöl sahneyi terk etti!
Yavuz Bingöl, Şanlıurfa'da vermek istediği kon serde hayatının şokunu yaşadı. Ünlü türkücü, konserde sadece sekiz kişinin olduğunu görünce sahneden ayrıldı. Bingöl, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bayramdan sonra valiliğin düzenleyeceği bir etkinlikte Urfa'nın konserini telafi edeceğiz, güzel bir konser olacak." şeklinde ifadeler kullandı.

Yavuz Bingöl'ün Şanlıurfa'da vereceği konser Twitter'da gündem oldu. Konser alanına 8 kişinin geldiğini gören ünlü türkücü, sahneden inmek zorunda kaldı.

Konserini izlemeye 8 kişi gelen Yavuz Bingöl sahneyi terk etti

Şanlıurfa'ya 'Şanlı' unvanının verilmesinin 39. yılı dolayısıyla Osmanbey yerleşkesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğin ardından ünlü Türk şarkıcı Yavuz Bingöl konseri başlatıldı. Ancak Yavuz Bingöl sahneye çıktığında seyircileri karşısında görmeyince hayatının şokunu yaşadı.

Konserini izlemeye 8 kişi gelen Yavuz Bingöl sahneyi terk etti

Yavuz Bingöl'ün konserine katılan sadece sekiz kişinin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Konseri izlemeye kimsenin gelmediğini farkeden Yavuz Bingöl, sahneden inerken temmuzun ilk haftasında görüşme dileklerini iletti.

YAVUZ BİNGÖL'DEN AÇIKLAMA

Konserini izlemeye 8 kişi gelen Yavuz Bingöl sahneyi terk etti

8 kişi geldiği için konserden ayrılan Yavuz Bingöl, daha sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Bingöl, Instagram hesabından "Urfa konseri bayramından sonra valilik tarafından düzenlenen bir etkinlikle telafi edilecektir. Güzel bir konser geçireceğiz." dedi.

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