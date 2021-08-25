İstanbul 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1459.85
ALTIN
483.87
DOLAR
8.3891
STERLİN
11.5271
EURO
9.8632
Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesi Hande Erçel'e poz sildirdi!
Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesi Hande Erçel'e...
İsrail'den 3'üncü doz araştırması: İki doza göre 4 kat daha etkili!
Son Dakika
İsrail'den 3'üncü doz araştırması: İki...
El ele pozlar veren Hadise ve Mehmet Dinçerler artık kimseden kaçmıyor!
El ele pozlar veren Hadise...
Instagram hikayelerindeki yukarı kaydır özelliği tarih oluyor
Son Dakika
Instagram hikayelerindeki yukarı kaydır özelliği...

Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola'dan aşı çağrısı!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. 7 kez test yaptırdığını belirten Mola, testlerinin yarısının negatif yarısının da pozitif çıktığını söyledi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:33
Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola'dan aşı çağrısı!
Takip Et:

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola, koronavirüs salgınına yakalandı. İki doz aşısını da olan Mola'nın hastalığın semptomlarını göstermediği ve hastalığı çok hafif geçirdiği öğrenildi.


Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran Ezgi Mola, paylaşımında 7 kez test yaptırdığını ve test sonuçlarının yarısının negatif yarısının da pozitif çıktığını söyledi. İki doz aşısının tamamlandığını belirten güzel oyuncu, aşılarının olmasında dolayı hastalığı en ufak semptom göstermeden geçirdiğini belirtti.

Temasta olduğu için kendisini karantinaya aldığını belirten Ezgi Mola, aşı olmanın güvencesiyle ağrı ve ateş yaşamadan hastalığı atlatmaya çalıştığını söyleyerek hayranlarına 'Lütfen siz de aşınızı yaptırın' ifadelerini kullanarak herkesi aşı olmaya davet etti.


Son Güncelleme: 25.08.2021 12:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ezgi MolaKoronavirüsAşı çağrısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel havuz başında bikinili pozuyla gündem oldu
Hande Erçel havuz başında bikinili pozuyla gündem oldu
El ele pozlar veren Hadise ve Mehmet Dinçerler artık kimseden kaçmıyor!
El ele pozlar veren Hadise ve Mehmet Dinçerler artık kimseden kaçmıyor!
Ece Sükan siyah bikinili cesur pozuyla beğeni topladı
Ece Sükan siyah bikinili cesur pozuyla beğeni topladı
Berrak Tüzünataç’tan erotik film itirafı
Berrak Tüzünataç’tan erotik film itirafı
Oğuzhan Uğur'un sezon tanıtımı videosuna suç duyurusu
Oğuzhan Uğur'un sezon tanıtımı videosuna suç duyurusu
Seren Serengil’den şok iddia! Test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu sahne aldı
Seren Serengil’den şok iddia! Test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu sahne aldı

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, diziyle ilgili paylaşımlarda bulundu
BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
Al birini vur ötekine! Seren Serengil'in sevgilisi Tohma'nın duyarsızlığı yok artık dedirtti!
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Survivor All Star 2022'ye katılacağı belli olan oyuncular
Formula 1 Avusturya Grand Prix 2021 S Sport 2 kanalından yayınlanıyor!
YouTube tüm videolara reklam koyma kararı aldı
A101 20.Yıl kutlama hediyesi mesajı doğru mu, gerçek mi? A101 20.yıl mesajı dolandırıcılığı
Zilhicce orucu nedir? Zilhicce orucu kaç gündür, ne zaman tutulur, faziletleri nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.