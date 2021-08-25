Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola'dan aşı çağrısı!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola, koronavirüs salgınına yakalandı. İki doz aşısını da olan Mola'nın hastalığın semptomlarını göstermediği ve hastalığı çok hafif geçirdiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran Ezgi Mola, paylaşımında 7 kez test yaptırdığını ve test sonuçlarının yarısının negatif yarısının da pozitif çıktığını söyledi. İki doz aşısının tamamlandığını belirten güzel oyuncu, aşılarının olmasında dolayı hastalığı en ufak semptom göstermeden geçirdiğini belirtti.

Temasta olduğu için kendisini karantinaya aldığını belirten Ezgi Mola, aşı olmanın güvencesiyle ağrı ve ateş yaşamadan hastalığı atlatmaya çalıştığını söyleyerek hayranlarına 'Lütfen siz de aşınızı yaptırın' ifadelerini kullanarak herkesi aşı olmaya davet etti.