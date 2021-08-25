Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola'dan aşı çağrısı!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola, koronavirüs salgınına yakalandı. İki doz aşısını da olan Mola'nın hastalığın semptomlarını göstermediği ve hastalığı çok hafif geçirdiği öğrenildi.
Temasta olduğu için kendisini karantinaya aldığını belirten Ezgi Mola, aşı olmanın güvencesiyle ağrı ve ateş yaşamadan hastalığı atlatmaya çalıştığını söyleyerek hayranlarına 'Lütfen siz de aşınızı yaptırın' ifadelerini kullanarak herkesi aşı olmaya davet etti.
Son Güncelleme: 25.08.2021 12:33