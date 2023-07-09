Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Güllü Erhan yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı

2003 yılında başlayan ve 4 sene boyunca devam eden Kurtlar Vadisi dizisi, o dönemde büyük bir etki yaratmıştı. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi, Güllü Erhan karakteriyle de akıllarda yer etmişti. Erhan Ufak, Güllü Erhan olarak izleyicinin karşısına çıkmış ve başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle herkesi şaşırttı. Erhan Ufak'ın gözle görülür bir şekilde kilo verdiği fark edildi ve bu durum herkesi şaşırttı. Üstelik, Necati Şaşmaz'ın daha önce söylediği sözler de hatırlanarak konuşuldu.



Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana döneceğini duyurmuştu. Çekimlere önümüzdeki aylarda başlanacağını belirten Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından diğer oyuncular da merak konusu oldu.

55 KİLO VERDİ!





Güllü Erhan karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak ise geçtiğimiz aylarda yaptığı itiraflarla dikkat çekmişti. Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncesinin olmadığını söyleyen Erhan, Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz ile uzun yıllara dayanan bir dostluğu olduğunu belirtmişti. İkilinin kendisini diziye dahil ettiğini ve başlangıçta sadece 3 bölüm için şans verildiğini ifade etti. Ancak olumlu tepkilerin gelmesiyle birlikte oyunculuk eğitimi almaya başladığını ve kendini geliştirmek için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi'nin işlenmemiş konuları ele aldığı için sevildiğini ve 2017 yılında tüp mide ameliyatı geçirdiğini ve büyük bir kilo kaybı yaşadığını açıkladı. Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi'ni kurarak gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmaya çalıştığını belirtti. Kendi deneyimlerini aktarmanın yanı sıra oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim gibi alanlarda eğitimler verdiğini söyledi. Ayrıca İstanbul'da da bir gayrimenkul firması bulunuyor.

Erhan Ufak'ın son halini gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. 55 kilo verdiği görülen ünlü oyuncunun Bakü'de Türk Sanat Akademisi'ni kurduğu ve İstanbul'da da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiği belirtildi.

Tüm bu gelişmelerle birlikte Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri merak edilmeye devam ediyor.