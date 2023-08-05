Kurtlar Vadisi'nin Elif'i meğer o isim olacakmış! Yıllar sonra bomba itiraf geldi

Adı altın harflerle kazınan 'Kurtlar Vadisi', 2003'ten 2016'ya kadar farklı kanallarda üç ayrı dizi halinde yayınlanan, televizyon tarihinin en unutulmaz yapımları arasındadır. "Kurtlar Vadisi" dizisinde birçok karakter izleyicinin hafızasına kazınmayı başarmıştır. Bu karakterlerden birisi de dizinin başkahramanı olan 'Polat'ın sevgilisi 'Elif'ti.

Özgü Namal, dizide Elif karakterine hayat veriyordu, ancak 20 yıl sonra orijinal teklifin farklı bir isim için olduğu ortaya çıktı.





Özgü Namal, dönemin en çok izlenen filmlerinden birisi olan Kurtla Vadisi dizisinin ana karakterlerinden Elif rolünü üstlenmiş ve performansıyla övgü dolu eleştiriler alarak rolünü adeta unutulmaz kılmıştı. Ortaya çıkan bir isim ise, Elif karakterinin ilk olarak kendisine yapıldığını itiraf etti. Ünlü isim, teklifi neden geri çevirdiğini açıkladı ve teklifi kabul etmediğinden dolayı da üzgün olduğunu dile getirdi. İşte, Elif karakterinin ilk teklif edildiği o isim..





ELİF KARAKTERİ ÖZGÜ NAMAL'DAN ÖNCE FARKLI İSİMLE VERİLDİ

Sevilen TV sunucusu Oylum Talu, katıldığı bir programda ilginç bir itirafta bulunarak gündeme bomba gibi düşen haberi bıraktı. Kurtlar Vadisi senaristlerinin diziyi yazmaya başladıklarında kendisine teklifte bulunduğunu itiraf eden Oylum Talu, gelen teklifin ise Elif rolü için olduğunu açıkladı. Teklifi geri çevirme gerekçesinden bahseden Oylum Talu, 20 yıl aranın ardından o güne dair pişmanlıklarını da dile getirdi.





20 yıllık bir sırrı itiraf eden Oylum Talu, çıktığı programda; "Bahadır Özdener bana gösteriye katıldığını anlattı. Bu yüzden kendimi kolayca anlatacağım. Kurtlar Vadisi'ni yazmaya başladıklarında bir telefon aldım. Normalde hangi dizi tekliflerinin kabul edildiğini söylemem. Bana Elif rolü teklif edildi" dedi.

Daha sonrasında da pişman olduğunu itiraf eden Oylum Talu, "Filmin yapımcısı Osman Sinav'ı görmeye gittik. Gazeteci olacağımı söyleyerek teklifi reddettim. Ondan sonra çok pişman oldum” diye konuştu.