Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ından yıllar sonra bomba itiraf! Meğer kadroya böyle alınmış

Bir zamanların reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinin karakterleri günümüzde bile merakla araştırılıyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden Güllü önemli itiraflarda bulundu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURTLAR VADİSİ GÜLLÜ KARAKTERİNDEN İTİRAFLAR

Seneler önce reyting rekorları kıran ve üç farklı seri halinde seyirciyle buluşan Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun gibi birçok oyuncu yer alıyordu. Kurtlar Vadisi Pusu serisiyle final yapan dizi günümüzde bile internet üzerinden hala izlenmeye devam ediyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri ise Güllü Erhan olarak biliniyordu. Erhan Ufuk aradan seneler geçtikten sonra dizi kadrosuna nasıl katıldığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





Erhan Ufuk'un Güllü karakteri büyük kitlelerin kalbinde taht kurmuştu ancak Erhan Ufuk diziden ayrıldıktan sonra bir daha projede yer almadı. Erhan Ufuk seneler sonra mide küçültme ameliyatı olarak 140 kilodan 85 kiloya düştü. Erhan Ufuk'u görenler tanıyamıyor! Erhan Ufuk dizi kadrosuna girmeden önce turizm bölgelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapıyormuş. Diziye ise Şaşmaz kardeşler sayesinde dahil olmuş. Erhan Ufuk dizi ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Daha önce oyunculuk düşüncem yoktu. Necati ve Raci Bey ile çocukluğumdan beri tanışıyoruz. Aile dostuyduk. Beni ekibe aldılar. Eğitimim yok diye 3 bölüm şans verdiler ve kanıtlarsan devam edersin yoksa diğer karakterler gibi ölürsün dediler. Bana verilen şansı iyi değerlendirdim ve üç bölümü geçtik. Ama ben hala senaryoyu inceliyorum acaba ölecek miyim diye. Olumlu tepkilerden sonra eksiklerimi kapatabilmek için eğitim almaya başladım. Oyunculuğu bırakmadım, devam etmek istiyorum. Güllü Erhan gibi iz bırakabileceğim bir rol gelirse kabul etmeyi düşünürüm.'