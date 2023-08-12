Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bambaşka biri oldu! Yeni halini görenler tanıyamadı
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Kuran okuma yarışması birincisi Necip Fazıl Belge, Kurtlar Vadisi adlı dizinin Polat Alemdar rolünü oynayan Necati Şaşmaz'ı ziyaret ettiğini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Kurtlar Vadisi dizisinin yıldız oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda hacca bir ziyarette bulunmuştu. Necati Şaşmaz'ın hac ziyaretinden sonra yeni imaj yaptığı ve takke taktığı görülürken, son hali sosyal medyada gündem oldu.
2020 yılı Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması 1.'si Necip Fazıl Belge, geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi adlı dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a bir ziyarette bulundu.
Son olarak 2017 yapımı Kurtlar Vadisi Vatan adlı filmde oynayan Necati Şaşmaz'ın takke taktığı son hali sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Şaşmaz'ın son görünüşü hakkında yorum yapan kullanıcılar, "Abi bu ne hal", "Polat çökmüşsün", şeklinde ifadeler kullandı.
Kurtlar Vadisi başlayacak mı?
Necati Şaşmaz, dizinin önümüzdeki birkaç ay içinde devam edeceğini açıklayarak, "Üzerinde çalışıyoruz. Sanırım ocak ayında başlayabiliriz" dedi.
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