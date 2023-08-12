Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bambaşka biri oldu! Yeni halini görenler tanıyamadı

Kuran okuma yarışması birincisi Necip Fazıl Belge, Kurtlar Vadisi adlı dizinin Polat Alemdar rolünü oynayan Necati Şaşmaz'ı ziyaret ettiğini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Kurtlar Vadisi dizisinin yıldız oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda hacca bir ziyarette bulunmuştu. Necati Şaşmaz'ın hac ziyaretinden sonra yeni imaj yaptığı ve takke taktığı görülürken, son hali sosyal medyada gündem oldu.