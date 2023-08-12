  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bambaşka biri oldu! Yeni halini görenler tanıyamadı

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bambaşka biri oldu! Yeni halini görenler tanıyamadı

Yayınlanma:
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bambaşka biri oldu! Yeni halini görenler tanıyamadı
Kuran okuma yarışması birincisi Necip Fazıl Belge, Kurtlar Vadisi adlı dizinin Polat Alemdar rolünü oynayan Necati Şaşmaz'ı ziyaret ettiğini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Kurtlar Vadisi dizisinin yıldız oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda hacca bir ziyarette bulunmuştu. Necati Şaşmaz'ın hac ziyaretinden sonra yeni imaj yaptığı ve takke taktığı görülürken, son hali sosyal medyada gündem oldu.

2020 yılı Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması 1.'si Necip Fazıl Belge, geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi adlı dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a bir ziyarette bulundu. 

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bambaşka biri oldu

Son olarak 2017 yapımı Kurtlar Vadisi Vatan adlı filmde oynayan Necati Şaşmaz'ın takke taktığı son hali sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Şaşmaz'ın son görünüşü hakkında yorum yapan kullanıcılar, "Abi bu ne hal", "Polat çökmüşsün", şeklinde ifadeler kullandı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bambaşka biri oldu

Kurtlar Vadisi başlayacak mı?

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bambaşka biri oldu

Necati Şaşmaz, dizinin önümüzdeki birkaç ay içinde devam edeceğini açıklayarak, "Üzerinde çalışıyoruz. Sanırım ocak ayında başlayabiliriz" dedi.

Magazin
Ezhel, müzik kariyerini noktalıyor!
Ezhel, müzik kariyerini noktalıyor!
CZN Burak'ın son hali içler acısı: Babasıyla davalık olmuştu
CZN Burak'ın son hali içler acısı: Babasıyla davalık olmuştu
İbrahim Tatlıses yeniden nikah masasına oturuyor
İbrahim Tatlıses yeniden nikah masasına oturuyor
Icardi'nin eşi resmen şov yaptı! Kalçasının fotoğrafını çekip...
Icardi'nin eşi resmen şov yaptı! Kalçasının fotoğrafını çekip...
'Evlenebilirim, çok uzak değil' diyen İbrahim Tatlıses'in müstakbel eşi ortaya çıktı!
'Evlenebilirim, çok uzak değil' diyen İbrahim Tatlıses'in müstakbel eşi ortaya çıktı!
Yalı Çapkını aşıklarından kötü haber! Hayranları bu kadar çabuk beklemiyordu
Yalı Çapkını aşıklarından kötü haber! Hayranları bu kadar çabuk beklemiyordu
Yıldız Tilbe hayranlarını şok etti! Bacaklarını görenler inanamadı
Yıldız Tilbe hayranlarını şok etti! Bacaklarını görenler inanamadı