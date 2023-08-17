Leyla Tanlar paylaştı, sevgilisi Burak Dakak'tan müdahale geldi

Ünlü oyuncu Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın uyarısına rağmen bikinili bir fotoğraf paylaştı. Güzel Günler dizisindeki partneri Burak Dakak, paylaşıma "Silsene" şeklinde yorum yaparak dikkat çekti. Tanlar, Güzel Günler dizisindeki Selma karakteriyle tanınıyor. Sosyal medyayı etkin şekilde kullanan oyuncu, bikinili pozunu paylaşarak büyük ilgi topladı. İşte detaylar...





ÜNLÜ OYUNCU LEYLA TANLAR'A SEVGİLİSİ BURAK DAKAK'TAN UYARI

Ünlü oyuncu Leyla Tanlar, sevgilisi olan oyuncu Burak Dakak'ın paylaşımına cevap verdi. Dakak esprili bir şekilde fotoğrafa "Çok güzelsin aşkım. Silsene" şeklinde yorum yaptı. Tanlar, Cansu karakteriyle tanındığı Paramparça dizisindeki ününün yanı sıra ilişkilerinin başladığını beraber çektikleri bir fotoğraf ile duyurmuştu. İkilinin Güzel Günler dizisinde canlandırdıkları karakterler de gerçek hayatta aşka dönüşmüş oldu.

Oyuncu Leyla Tanlar bikinili bir poz paylaştı ve sevgilisi Burak Dakak'tan uyarı aldı. Güzel Günler dizisinde birlikte rol aldığı Dakak, Tanlar'ın paylaşımına ilgi gösterdi ve esprili bir şekilde "Silsene" dedi. Tanlar, Selma karakteriyle tanındığı Güzel Günler dizisinden sonra gerçek hayatta da Dakak'la ilişkisi olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Tanlar, bikinili pozunu paylaşarak büyük ilgi çekti. Dakak'ın yorumu ise dikkatleri üzerine çekti. Tanlar'ın son paylaşımıyla büyük bir ilgi odağı haline gelerek adeta büyüledi.



