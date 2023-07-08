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  3. Mabel Matiz ile Gaye Su Akyol'un kuliste dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı!

Mabel Matiz ile Gaye Su Akyol'un kuliste dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı!

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Mabel Matiz ile Gaye Su Akyol'un kuliste dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı!
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bir konser veren Mabel Matiz, kuliste Gaye Su Akyol ile dudak dudağa poz verdi. Çok yakın arkadaş olarak bilinen iki ünlü ismin bu şekilde poz vermesi tartışma yarattı. Görüntü sosyal medyayı deyim yerindeyse salladı..

Yoğun bir konser maratonu olan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, 1 Temmuz günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye çok yakın dostu olarak bilinen Gaye Su Akyol da geldi.

Mabel Matiz ile Gaye Su Akyol'un kuliste dudak dudağa pozu

İki ünlünün konser sonrası kulise geçtiği ve orada bir araya gelip video çektikleri görülürken o sırada dudak dudağa öpüşmelerinin görüntüleri sosyal medyada hızla gündem oldu. Mabel Matiz'in bir hayranının yaydığı görüntü, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Mabel Matiz ile Gaye Su Akyol'un kuliste dudak dudağa pozu

Mabel Matiz'in videosunu sosyal medyaya yükleyen hayranı bir açıklama yaparak Matiz ile Akyol'un 2003 yılından beri devam ettiğini ikilinin aslında çok iyi dost olduğunu söylediğini açıkladı.

Diğer taraftan; Gaye Su Akyol'un son zamanlarda evlilik hazırlığı yaptığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Mabel Matiz ile Gaye Su Akyol'un kuliste dudak dudağa pozu

İki ünlünün öpüştüğü videonun sosyal medyada hızla yayılması üzerine yorumlar yağdı. Bazı kullanıcılar fotoğraflara normal bir şekilde bakarken, bazıları iki arkadaşın bu şekilde dudak dudağa fotoğrafına tepki gösterdi.

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