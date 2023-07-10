Mabel Matiz ünlü şarkıcıyla kamera karşısında öpüştü! Görenler inanamadı

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, yoğun konser maratonuna devam ederken 1 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde unutulmaz bir performans sergiledi. Ancak konser sonrası, sahnede arkadaşı Gaye Su Akyol ile olan samimi anlarıyla gündeme oturdu. İkili arasında yaşanan dudak dudağa poz, hayranlar arasında tartışmalara sebep oldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Mabel Matiz'in konserine katılan Gaye Su Akyol, kuliste buluştu ve burada bir video çekerek öpüşme görüntüsü verdi. Bu anlar, Mabel Matiz'in hayranları tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O GÖRÜNTÜ





Videoyu paylaşan Mabel Matiz hayranı, eleştirilere yanıt olarak, Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol'un dostluklarının uzun yıllara dayandığını ve iki ünlü ismin çok yakın arkadaş olduklarını belirtti. İkilinin dostluklarının 2003 yılına kadar uzandığı bilgisi de paylaşıldı.



Diğer yandan, Gaye Su Akyol'un uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik hazırlığı yaptığı da gündeme geldi. Bu durum, Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol arasındaki öpüşme görüntülerine farklı bir bakış açısı getirdi.

Sosyal medyada yayılan bu video, farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol'un arkadaşlık çerçevesinde olan bu anıyı normal karşılarken, diğer kullanıcılar ise dudak dudağa pozun eleştirilere maruz kalmasına tepki gösterdi.

Mabel Matiz'in bu samimi anılarıyla gündeme oturması, hayranları arasında konuşulan bir konu haline geldi. Sosyal medya platformlarında farklı görüşler dile getirildi ve tartışmalar sürdü. İkili ise samimi dostluklarına devam ederken, hayranları da onları desteklemeye devam edecek.