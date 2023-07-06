Mabel Matiz'in ünlü olmadan önceki mesleği ortaya çıktı! Duyanlar üniformalı resmine inanamıyor

Son dönemin öne çıkan isimlerinden Mabel Matiz'in müzik dünyasındaki başarısı pek çok ödülle taçlandı. "Fırtınadayım" ve "Antidepresan" gibi şarkılarıyla listelerde ve müzikseverlerin gönlünde yer edindi. Ancak asıl mesleği hakkında merak edilenler gündeme geldi.

Mabel Matiz'in asıl mesleği, müzisyenlik değil! Ünlü şarkıcının asıl mesleği, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun bir diş hekimi olduğu ortaya çıktı. Mabel Matiz, diş hekimliği eğitimi aldıktan sonra müziğe yönelerek başarılı bir müzik kariyeri tercih etti.





Mabel Matiz'in gerçek adı ise Fatih Karaca'dır ve 31 Ağustos 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sanatçı, sahne adını Kumral Ada Mavi Tuna romanındaki Tuna karakterinin takma ismi olan "Mabel" adından almıştır. Yunanca kökenli olan bu kelime "çok sarhoş" ve "düşkün" anlamlarına gelir.

Matiz'in ilkokul eğitimi Tömük Dr. Mustafa Erden İlköğretim Okulu'nda başlamıştır. Daha sonra Erdemli Anadolu Lisesi'ne devam etmiş ve sonrasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okumuştur.

Mabel Matiz'in diş hekimliği mesleğini bırakarak müziğe yönelmesi, onun hayranlarını şaşırtan ilginç bir hikayeyi beraberinde getirmiştir. Başarılı sanatçının bu tercihiyle müzik dünyasında özgün bir yer edindiği açıkça görülmektedir.

