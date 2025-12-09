Marmaris, Klip ve Film Çekimlerinin Yeni Adresi: Turkuaz Koylar ve Doğal Platolar

Muğla'nın Marmaris ilçesi, dünyaca ünlü koyları, turkuaz denizi ve benzersiz doğasıyla sadece tatilcilerin değil, film ve müzik sektörünün de ilgi odağı haline geldi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçe, doğal çekim alanları ve sokularıyla adeta plate görüntüsü sunuyor.

"Marmaris doğal bir plato gibi"

Enes Bilal Taşçı, klip çekimleri için İstanbul’dan Marmaris’e geldiğini belirterek: "Bence Marmaris tam bir yeryüzü cenneti. Çok güzel doğal güzelliklere sahip bir ilçe. İçmeler’de çekim yaptık; doğası, tabiatı, her şeyiyle eşsiz. Klip çekimleri için doğal bir plato gibi. Çalıştığım sanatçılara da burada klip çekmeyi tavsiye edeceğim. Her yer farklı bir sahne. İmkân buldukça yine gelip burada çalışmak istiyorum" dedi.

Dünyada milyonlarca kez dinlenen sanatçıdan övgü

Kürşat Gürel, "Bir Gülüşü Var" şarkısıyla elde ettiği başarı sonrası Marmaris’in doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirterek, müzisyen dostu İbrahim Kahraman’a destek vermek için ilçeye geldiğini söyledi: "Buraya kıymetli dostum için, onun klibine destek olmak için geldim. Sonraki kliplerimden birini burada çekmeyi çok isterim. Marmaris çok şeffaf, doğal güzellikleriyle dolu. Arkadaşımız İbrahim Kahraman’ın klibini doğal ortamda çektik. Çok güzel bir çalışma oldu" dedi.

İbrahim Kahraman: "Marmaris benim memleketim, gurur duyuyorum"

İbrahim Kahraman, yeni albümünün klibinin Marmaris’te çekilmesinin kendisi için büyük gurur olduğunu vurgulayarak: "Marmaris benim memleketim. Yeni çıkaracağım albümün ilk şarkısı için sağ olsun değerli dostum Kürşat Gürel geldi, klibi burada çekmemizin daha iyi olacağına karar verdik. Yönetmenimiz Enes Bilal Taşçı ile önce Marmaris’i gezdik; her yerine hayran olduğunu söyledi. Sağ olsunlar geldiler, bu güzelliklerin içinde klibimizi çektiler" ifadelerini kullandı.

Marmaris artık yalnızca bir tatil rotası olmanın ötesinde; yönetmenler, sanatçılar ve yapım ekipleri için doğal platolar sunan, çeşitli sahne seçenekleri barındıran bir çekim merkezi olarak ön plana çıkıyor. İlçenin sunduğu zengin doğal doku, yakın dönemde daha fazla klip ve film projesini burada ağırlama potansiyelini güçlendiriyor.

