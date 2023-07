MasterChef All Star'da o yarışmacı jüriyi mest etti! Bu kadar iyisini kimse beklemiyordu

Son bölümde MasterChef All Star yarışmacıları yine yeteneklerini göstererek en iyi tabağı yapmaya çalıştı. Ancak maalesef bir yarışmacı 'tabak çıkaramayarak' şanssızlık yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise eleme adayları belirlendi. MasterChef All Star'ın son bölümünde neler yaşandığı merak konusu. . İşte detaylar...





MASTERCHEF ALL STARDA BİR İLK

TV8'in sevilen yarışması MasterChef All Star'da yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Son bölümde, önce yedi farklı ülkeden yedi çeşit pilav yaparak mücadele ettiler ve ardından dokunulmazlık için yarıştılar.

Ancak kırmızı takım, talihsiz bir olay yaşadı ve Mert risotto tabağını belirlenen süre içinde yetiştiremediği için şeflere sunamadı. Bu durum MasterChef All Star'da bir ilk olarak kayıtlara geçti. Mert, yaşadığı sıkıntıyı açıklarken, Eda ise kendi tabağını almadığı için sinirlendi ve tepki gösterdi.

Sonrasında kırmızı takım, 'Eliböğründe' adlı yemeği yapmak için bireysel dokunulmazlık mücadelesine girişti. Şef Danilo, Ayaz'ın açık ara en iyi tabağı yaptığını belirterek onu birincilikle kutladı ve bu da yarışmada bir ilk olarak duyuruldu.

Eleme adayları da açıklandı. Ayaz, tabak çıkaramayan Mert'i eleme potasına koymayı tercih etti ve Mert böylece gecenin ilk gitme adayı oldu. Mavi takımdan Tolga ve Rıfat ise haftanın ilk eleme adaylarıydı. Takımdaki oylama sonucunda dördüncü eleme adayı ise Çağatay oldu.

MasterChef All Star'da gergin ve heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmacılar, becerilerini göstermek için ellerinden geleni yapıyor ve her bölümde birbirinden lezzetli yemekler sunuyorlar. Eleme potasına giren yarışmacılar için zorlu bir süreç başlıyor ve izleyiciler de merakla ilerleyen bölümleri bekliyor. Yarışmanın heyecanı ve rekabeti her geçen gün artıyor ve MasterChef All Star ekran başındakileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.