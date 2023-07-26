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MasterChef Danilo Zanna'dan flaş karar: Türkiye'yi terk ediyor

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MasterChef Danilo Zanna'dan flaş karar: Türkiye'yi terk ediyor
Danilo Zanna yaşadığı şokun ardından Türkiye'yi terk mi edecek? Masterchef yeni jüri üyesi kim olacak? İşte detaylar...

TV8'in fenomen yarışması MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna, korkunç bir olayın kurbanı oldu! Geçtiğimiz günlerde restoranının önünde yaşanan dehşet verici saldırıda, ünlü şef çalışanlarının hışmına uğradı.

Kan donduran olay, Zanna'nın işten çıkardığı iki çalışan tarafından gerçekleştirildi. Aniden patlak veren şiddet dolu saldırı sonucunda Zanna, kanlar içinde kalarak acı dolu anlar yaşadı. Ancak cesur şef, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamasına rağmen, ruhsal olarak da derin bir yara aldı.

danilo zanna

"BENİ DERİNDEN SARSTI..."

Ünlü şef, Snob Magazin'e yaptığı açıklamada, "Her zaman şiddete karşı oldum, ancak böylesine korkunç bir saldırıya maruz kalmak beni derinden sarstı. Gereken şikayetleri yaptım ve bu tür olayların işime engel olmasına izin vermeyeceğim. Her zaman işimin başında olacağım." ifadelerini kullandı.

Zanna'nın ülkeyi terk etme nedeni, ailesini çok özlemesine dayanıyor. Ünlü şef, artık güvende ve huzurlu bir ortamda olmak için doğduğu topraklara, İtalya'ya geri dönme kararı aldı.

MasterChef severleri için bu üzücü haber, yarışmanın geleceği hakkında da soru işaretleri doğuruyor. MasterChef ekibi, Danilo Zanna'nın yerini dolduracak yeni bir jüri üyesi bulmak için arayışa geçecek mi, yoksa ünlü şefin dönüşü mü beklenecek, merakla bekleniyor.

danilo şef dayak yedi

"İŞİMİN BAŞINDAYIM ABİCİM!"

Yaşadığı olayın ardından hemen gereken adımları attığını ve şikayetlerini ilgili mercilere ilettiğini vurgulayan Zanna, adaletin yerini bulmasını istediğini belirtti. "Hiç kimsenin, işine veya özel hayatına yönelik şiddete maruz kalmasına izin vermem. Bu olay beni derinden yaraladı, ancak pes etmeyeceğim. İşime engel olmalarına izin vermeyeceğim ve her zaman mesleğimin başında olacağım" diyerek kararlılığını gösterdi.

Kendisini destekleyen hayranlarına teşekkür eden Zanna, "Bu zorlu süreçte, sevgi dolu mesajlarınız benim için güç ve ilham kaynağı oldu. Sizlerin sayesinde ayakta kalıyorum ve her zaman daha güçlü dönüyorum." şeklinde duygularını ifade etti.

Magazin
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