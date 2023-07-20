MasterChef Danilo Zanna'ya sokak ortasında saldırı: Darp eden kişiler belli oldu

MasterChef'in sevilen İtalyan şefi Danilo Zanna, İstanbul'daki bir AVM'de bulunan kendi mekanında çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Olay, 19 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi ve polis müdahalesiyle sonuçlandı.

Danilo Zanna, tv8'de yayımlanan ve Türkiye'de fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef'in jüri üyelerinden biriydi. Vadi İstanbul AVM'de bulunan restoranında, mekânın önünde İzmir şubesinin müdürüyle birlikte iki çalışanı tarafından darp edildi.





Olayın ayrıntılarına göre, Zanna'nın yeni açılacak şubede çalışacak olan personele verilecek tipe karşı çıkan çalışanlarla arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Şef, yeni personelin eğitim sürecinde, özenli ve özverili bir şekilde hizmet verilmesini istemişti. Ancak bu talep, çalışanlar arasında tepkiye neden oldu ve şiddet olayına dönüştü.

Olaya AVM güvenlik ekipleri müdahale etmeye çalışsa da durumun kontrol altına alınamaması üzerine polis çağrıldı. Polis ekipleri, tarafları karakola götürdü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Danilo Zanna'nın, MasterChef programındaki başarısı ve yemek alanındaki ünü, olayın duyulmasını daha da büyük bir haber haline getirdi. İtalyan şefin yaşadığı bu olumsuz deneyim, yemek sektöründeki çalışanlar arasında dikkat çeken bir konu haline geldi. Yetkililerin olayı detaylı bir şekilde inceleyeceği ve gereken adımların atılacağı belirtiliyor.