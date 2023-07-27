MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan flaş karar! O olaydan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor

MasterChef Türkiye’nin seviyen jüri üyesi Danilo Zanna, geçmiş olduğumuz günler içerisinde kendi çalışanı tarafından şiddete uğradı. Ünlü şef bu olayı yaşadıktan sonra ülkemizi ter edecek radikal bir karar aldı.

Danilo Zanna Türkiye’yi Terk Ediyor

Olaydan hemen sonra açıklamada bulunan ve sağlığında hiçbir sorunun olmadığını söyleyen şef, tatil planı yaptığını açıkladı.

‘’Gereken şikayetleri yaptım ve bu durumun işime engel olmasına asla izin vermeyeceğim. Lakin ailemi çok özledim, o yüzden İtalya’ya gideceğim.’’ Dedi.