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  3. MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan flaş karar! O olaydan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor

MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan flaş karar! O olaydan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor

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MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan flaş karar! O olaydan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi olan Danilo Zanna, çalışanı tarafından dövüldü. İşte detaylar…

MasterChef Türkiye’nin seviyen jüri üyesi Danilo Zanna, geçmiş olduğumuz günler içerisinde kendi çalışanı tarafından şiddete uğradı. Ünlü şef bu olayı yaşadıktan sonra ülkemizi ter edecek radikal bir karar aldı.

Danilo Zanna Türkiye’yi Terk Ediyor

Olaydan hemen sonra açıklamada bulunan ve sağlığında hiçbir sorunun olmadığını söyleyen şef, tatil planı yaptığını açıkladı.

‘’Gereken şikayetleri yaptım ve bu durumun işime engel olmasına asla izin vermeyeceğim. Lakin ailemi çok özledim, o yüzden İtalya’ya gideceğim.’’ Dedi.

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