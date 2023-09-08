MasterChef'teki çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı

Masterchef yarışmasında kurgunun olduğunu ortaya çıkarak hata yaşandı. Bu durum karşısında izleyici gözlerine inanamazken MasterChef Türkiye All Star'da yapılan çekim hatası görenleri hayrete düşürdü.





Sosyal medya üzerinden gündeme gelen çekim hatasında yarışmacı Esra Tokelli'nin şeflerinin yanında konuştuğu anlarda Esra'nın yine tezgahta olduğu görüntüleri yayıldı. Bu durum ise "MasterChef Esra kendini dinliyor oynat bakalım" notuyla sosyal medya üzerinden paylaşıldı.