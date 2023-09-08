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MasterChef'teki çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı

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MasterChef'teki çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te çekim hatası dikkatleri çekti. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda bulunduğu yemek yarışmasındaki bu hata ortalığı ayağa kaldırdı.

Masterchef yarışmasında kurgunun olduğunu ortaya çıkarak hata yaşandı. Bu durum karşısında izleyici gözlerine inanamazken MasterChef Türkiye All Star'da yapılan çekim hatası görenleri hayrete düşürdü.

Mastechef kurgu

Sosyal medya üzerinden gündeme gelen çekim hatasında yarışmacı Esra Tokelli'nin şeflerinin yanında konuştuğu anlarda Esra'nın yine tezgahta olduğu görüntüleri yayıldı. Bu durum ise "MasterChef Esra kendini dinliyor oynat bakalım" notuyla sosyal medya üzerinden paylaşıldı. 

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