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Mazhar Alanson'un eşi pes dedirtti! Biricik Suden'den skandal paylaşım: Özkan Uğur'un daha kırkı çıkmadan...

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Mazhar Alanson'un eşi pes dedirtti! Biricik Suden'den skandal paylaşım: Özkan Uğur'un daha kırkı çıkmadan...
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in spordan paylaşım yapması ortalığı karıştırdı. Özkan Uğur'un daha yeni vefat etmesi üzerine olan bu paylaşıma tepkiler büyüdü. İşte Suden'nden takipçilerine sert yanıt...

Özkan Uğur'un ölümüyle sevenleri yasa boğan haber sonrasında gündemde Mazhar Alanson'un eşinin paylaşımı yer aldı. Biricik Suden'in sporda paylaşım yapmasıyla Uğur'un yeni vefat etmesiyle yasın kısa sürdüğü yorumları çığ gibi büyüdü.

Biricik Suden, gelen yorumlar üzerine, babam öldüğünde de spor salonunu açtırıp antrenman yapmıştım. Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın... yorumlarında bulundu.

Mazhar Alason

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