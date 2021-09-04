Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'i düğün telaşı sardı!

Geçtiğimiz günün akşamı Kuruçeşme'de sahne alan Mehmet Erdem, konserden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vildan Atasever ile düğün kararı alan Mehmet Erdem, düğün tarihi ile ilgili de açıklama yaptı.

Bir süredir birlikte olan ve Ocak ayında ayrılma kararı alarak hayranlarını oldukça fazla üzen Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, ayrılığa çok fazla dayanamadı ve aşklarına bir şans daha vererek birlikte Bodrum'a tatile gitmişlerdi.

Bir süre önce Ulus'ta bulunan hastaneden çıkarken görüntülenen Vildan Atasever'in parmağındaki tektaş dikkatlerden kaçmazken bir sağlık sorunu olmadığını rutin kontrol için geldiğini söylemişti. Evlilik ne zaman şeklindeki soruları da yanıtsız bırakan güzel oyuncu gazetecilerin yanından hızla ayrılmıştı.

Kuruçeşme'de konser vermeye hazırlanan Mehmet Erdem ise konserden önce gazetecilerle sohbet ederken evlilik tarihi ile ilgili çok önemli bir detay verdi. Vildan Atasever ile evleneceği günü açıklayan Mehmet Erdem, bir kaç gün içerisinde aile arasında önce sade bir tören yapacaklarını ve düğünlerini de 9 Eylül tarihinde lüks bir otelde gerçekleştirileceğini söyledi.