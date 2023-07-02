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Melek Mosso'nun transparan ağırlıklı tarzı izleyenleri büyüledi

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Melek Mosso'nun transparan ağırlıklı tarzı izleyenleri büyüledi
Sesi büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun kalça kısmına silikon taktırdığı konuşuluyordu.. Güzel şarkıcının son konserinde giydiği transparan ağırlıklı kıyafet kalça detayını öne çıkarırken tarzı konseri izleyenleri adeta büyüledi.

Şarkılarının yanı sıra sesi ve duru güzelliği ile de kendisinde söz ettiren Melek Mosso, tarz değişikliğiyle gündem oldu.

Melek Mosso'nun transparan ağırlıklı tarzı izleyenleri büyüledi

Kalça görünümü için bıçak altına yattığı konuşulan ünlü şarkıcı, son konserinde transparan bir elbise tercih etti ve kendisini izlemeye gelenleri, adeta büyüledi.

Melek Mosso'nun transparan ağırlıklı tarzı izleyenleri büyüledi

Ünlü şarkıcıların konser fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Melek Mosso'nun transparan ağırlıklı tarzı izleyenleri büyüledi

Melek Mosso, performans sırasında çekilen fotoğrafları Instagram hesabında paylaşarak çok sayıda yorum alırken, paylaşımın altı hayranlarının yorumlarıyla doldu taştı. Ünlü şarkıcının transparan elbise seçimini kimileri eleştirirken kimileri de beğendi.

Melek Mosso'nun transparan ağırlıklı tarzı izleyenleri büyüledi

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