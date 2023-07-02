Melek Mosso'nun transparan ağırlıklı tarzı izleyenleri büyüledi

Şarkılarının yanı sıra sesi ve duru güzelliği ile de kendisinde söz ettiren Melek Mosso, tarz değişikliğiyle gündem oldu.





Kalça görünümü için bıçak altına yattığı konuşulan ünlü şarkıcı, son konserinde transparan bir elbise tercih etti ve kendisini izlemeye gelenleri, adeta büyüledi.





Ünlü şarkıcıların konser fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.





Melek Mosso, performans sırasında çekilen fotoğrafları Instagram hesabında paylaşarak çok sayıda yorum alırken, paylaşımın altı hayranlarının yorumlarıyla doldu taştı. Ünlü şarkıcının transparan elbise seçimini kimileri eleştirirken kimileri de beğendi.



