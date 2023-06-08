Melek Mosso'ya belediye şoku! O açıklaması sonrası konseri iptal edildi: Özel davetliydi...

Son yılların en gözde şarkıcılarından birisi olan Melek Mosso bu kez şarkılarıyla değil yapmış olduğu konuşmalarla gündeme geldi. Detaylar haberimizde…







AKP’Lİ BELEDİYE MELEK MOSSO'NUN KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Tekirdağ Kiraz Çiçeği Festivali'ne şarkıcı Melek Mosso'yu davet eden AKP'li Süleyman Paşa'nın trollerin hedefi olması üzerine ünlü şarkıcının konserini iptal ettiği bildirildi.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun PowerTurk Müzik Ödülleri töreninde yaptığı konuşma herkesin dikkatini çekmişti ve çok konuşuldu.

Mosso konuşmasında, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Güzel şarkıcının yaptığı bu konuşma sosyal medya ’da bazı trol hesaplar tarafından hedef alınmıştı.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Tekirdağ Kiraz Festivali'ne ev sahipliği yapan AKP'li Süleyman Paşa Belediyesi, ünlü şarkıcı Melek Mosso'yu festivale davet etti.

AKP camiası, trollerin hedefi olduğu iddia edilen Melek Mosso'nun konserini iptal etti.