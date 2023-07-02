  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı Çeşme tatilinde daha da alevlendi!

Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı Çeşme tatilinde daha da alevlendi!

Yayınlanma:
Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı Çeşme tatilinde daha da alevlendi!
Geçtiğimiz aylarda Atilla Bingöl ile aşk yaşamaya başlayan Melis Sezen, bayram tatilini bahane ederek tatil için sevgilisiyle beraber Çeşme'ye gitti.

Melis Sezen, uzun zamandır aşk yaşadığı Atilla Bingöl ile tatile çıktı. İki sevgilininn tatil durağı ise Çeşme oldu.

Melis Sezen ile Atilla Bingöl

Melis Sezen ve Atilla Bingöl, sahilde tatil yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu sahilde siyah bir bikini tercih ederken, sıcak havadan çok fazla bunalan çift, sürekli denize girip serinledi. Melis Sezen bir süre romantik anlar yaşadı, sevgilisini denizde öpmelere doyamadı.

Melis Sezen ile Atilla Bingöl

Melis Sezen sudan çıkar çıkmaz zıplayarak kulaklarındaki suyu boşaltmaya çalıştı. Melis Sezen ile Atilla Bingöl, birbirlerinin vücutlarını silerken güzel oyuncu sevgilisini yine romantik bir şekilde öptü. Melis Sezen ve sevgilisi daha sonra şezlonglarına döndüler ve bu anlar kameralara yansıdı.

Melis Sezen ile Atilla Bingöl

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Pelin Karahan 45 günde 8 kilo verdi! Kim derki 2 çocuk annesi: Son hali görenleri şaşırttı
Pelin Karahan 45 günde 8 kilo verdi! Kim derki 2 çocuk annesi: Son hali görenleri şaşırttı
Afra Saraçoğlu, vize engeline takılınca İtalya tatil planı suya düştü!
Afra Saraçoğlu, vize engeline takılınca İtalya tatil planı suya düştü!
Wilma Elles, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor!
Wilma Elles, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor!
Güldür Güldür Show'un oyuncusu Uğur Bilgin'den evliliğe ilk adım!
Güldür Güldür Show'un oyuncusu Uğur Bilgin'den evliliğe ilk adım!
Konserini izlemeye 8 kişi gelen Yavuz Bingöl sahneyi terk etti!
Konserini izlemeye 8 kişi gelen Yavuz Bingöl sahneyi terk etti!
Mert Ramazan Demir ile aşkı belgelenen Afra Saraçoğlu'ndan yeni hamle!
Mert Ramazan Demir ile aşkı belgelenen Afra Saraçoğlu'ndan yeni hamle!
Özkan Uğur'dan sevenlerini üzen haber! Az önce açıklandı: Ailesi duyurdu
Özkan Uğur'dan sevenlerini üzen haber! Az önce açıklandı: Ailesi duyurdu