Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı Çeşme tatilinde daha da alevlendi!

Melis Sezen, uzun zamandır aşk yaşadığı Atilla Bingöl ile tatile çıktı. İki sevgilininn tatil durağı ise Çeşme oldu.





Melis Sezen ve Atilla Bingöl, sahilde tatil yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu sahilde siyah bir bikini tercih ederken, sıcak havadan çok fazla bunalan çift, sürekli denize girip serinledi. Melis Sezen bir süre romantik anlar yaşadı, sevgilisini denizde öpmelere doyamadı.





Melis Sezen sudan çıkar çıkmaz zıplayarak kulaklarındaki suyu boşaltmaya çalıştı. Melis Sezen ile Atilla Bingöl, birbirlerinin vücutlarını silerken güzel oyuncu sevgilisini yine romantik bir şekilde öptü. Melis Sezen ve sevgilisi daha sonra şezlonglarına döndüler ve bu anlar kameralara yansıdı.



