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Melis Sezen'in iç çamaşırsız tarzı dudak ısırttı!İçine hiçbir şey giymeden bembeyaz elbisesiyle...

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Melis Sezen'in iç çamaşırsız tarzı dudak ısırttı!İçine hiçbir şey giymeden bembeyaz elbisesiyle...
Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Melis Sezen katıldığı davette beyaz elbisesiyle süzüldü! Tüm detaylar haberimizde.

Ünlü oyuncu Melis Sezen yurtdışına da damgasını vurdu! Beyaz elbisesiyle katıldığı davette beğenilerin odağındaydı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MELİS SEZEN BEYAZ ELBİSESİYLE SÜZÜLDÜ

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle büyük kitlelere oluşan ve sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden olan Melis Sezen katıldığı Venedik Film Festivali'nde büyük beğeni topladı. 

melis sezen tarzıyla gündemde

En son projesi Gülcemal dizisinde yer alan Melis Sezen katıldığı festivalde sütyensiz tarzıyla çok dikkat çekti. Beyaz elbisesi çok beğenilen Melis Sezen'in tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu. 

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