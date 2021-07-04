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Melisa Döngel istismar açıklamasından sonra annesi merak edildi!

Melisa Döngel, son zamanlarda yer adlığı projelerde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kadın oyunculardan biri oldu. Beğenilen oyuncu son günlerde yaşanan olayların ardından kendi başından geçenleri paylaştı. Herkesi şok eden açıklamaların ardından hayranları olayla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte Melisa Döngel olayı, ailesi ve hakkında merak edilen detaylar...

04 Temmuz 2021 Pazar 15:23
Melisa Döngel istismar açıklamasından sonra annesi merak edildi!
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2015 yılında rol aldığı bir dizi ile ekranlara gelen başarılı oyuncu çeşitli yapımlarda rol aldı. Melisa Döngel son olarak Aşk Mantık İntikam dizisi ile ekran karşısına geçti. 

Melisa Döngel, babası tarafından istismara uğradığını ve babasının şu anda hapiste olduğunu söyledi. Bunun üzerine sosyal medyada gündem haline gelen oyuncu merak konusu oldu. 


Tıpkı Elmalı davasında yaşananlar gibi kendisinin de babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını belirten oyuncu şu an kardeşinin velayeti için mücadele ediyor. Bu olayların ardından annesinin bakamadığı gerekçesiyle 17 yaşındaki kardeşi de yanına geldi. 

Melisa kendi yaşadıklarını kardeşinin de yaşamaması için babası hapse girdikten sonra hakkında kötü yaşam tarzı sebebiyle kardeşinin vekaletini almak istedi.17 yaşında olan Elif Döngel’in devlet korumasına ya da velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

Kardeşimi o adama asla bırakmam diyen başarılı oyuncu, şimdi adalet önünde babasıyla mücadele ediyor.

Melisa Döngel’in annesi kimdir?

Psikolojik tedavi aldığı ve hala kardeşi için savaş veren Melisa Döngel’in annesi hakkında sadece Rus olduğu biliniyor.


Son Güncelleme: 04.07.2021 15:23
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