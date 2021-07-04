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Melisa Döngel'den istismar açıklaması! Uğradığı istismarı ilk kez açıkladı

Son dönemlerde adından sıkça söz edilen kadın oyunculardan biri de Melisa Döngel. Başarılı oyuncu Melisa Döngel, başından geçen olayları ilk kez paylaştı. Herkesi derinden etkileyen Elmalı davasının ardından kendi hayatına dair bazı gerçekleri açıklayan oyuncu, hayranlarını şok etti. İşte Melisa Döngel'in açıklamaları...

04 Temmuz 2021 Pazar 14:55
Melisa Döngel'den istismar açıklaması! Uğradığı istismarı ilk kez açıkladı
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Melisa Döngel, oyunculuk hayatına Ne Münasebet adlı dizi ile başladı. Melisa Döngel yer aldığı birçok yapımda performansıyla izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı. Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Elif ve Sen Çal Kapımı adlı dizilerde rol alan oyuncu, son olarak Aşk Mantık İntikam dizisine geçme kararı aldı. 

Son günlerde Elmalı davasının yeniden gündeme gelmesiyle Melisa Döngel de bazı açıklamalarda bulundu.

Melis Döngel’den şok eden açıklama


Melisa Döngel, ülke gündemini sarsan olayların ardından kendisinin de aynı olayları yaşadığını ifade etti. Babası tarafından istismara uğradığını açıklayan Döngel, şu anda babasının cezaevinde olduğunu söyledi. Babasıyla kardeşinin velayeti yüzünden mahkemelik olduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü de belirtti. 

Bu yaşadıklarını unutmak için oyunculuğa atıldığını anlatan Melisa Döngel, aslında oyunculuk mesleğini hiç düşünmediğini ifade etti. Psikolog olmak isteyen oyuncu, şu an yaptığı meslekten memnun olduğunu, oyunculuk yaparak insanların yaşadığı durumlar karşısında yol gösterici olmaya çalıştığını söyledi.

Melisa Döngel, kardeşinin de kendi yaşadığı olayları yaşamasını  istemediğinden babasıyla velayet için mahkemede karşısında mücadele ediyor.


Son Güncelleme: 04.07.2021 14:55
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