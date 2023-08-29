Melisa Döngel'in güzellik sırrı hayrete düşürdü! Meğer her sabah gözlerine bu kremi sürüyormuş

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı isimli diziyle ekranlarda yer alan 23 yaşındaki Melisa Döngel, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geldi. Yakında 2 farklı projesiyle izleyicilerin karşısında olacak ünlü oyuncu sosyal medya hesabından güzellik sırlarını yayınladı.

FOX TV ekranlarında Kirli Sepeti dizinde Aylin karakteriyle başrolde bulunurken Döngel’e Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun ve Halil İbrahim Ceyhan isimleri dizide yer alacak diğer ünlü isimlerdir. Dram türünde izleyici karşısında olacak dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu yer almaktadır.





MELİSA DÖNGEL GÜZELLİK SIRRI

Yeni projesiyle dikkatleri çeken başarılı isim güzelliğiyle merak uyandırırken sabahları uyandığında göz altları için basur kremi kullandığını açıkladı. Döngel, instagram hesabı üzerinden tavsiyelerde bulurken göz altı şişlikleri için basur kremini sürüp 5 dakika içerisinde farkın oluşacağını duyurdu.