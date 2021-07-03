Mert Fırat ve İdil Fırat çifti halk pazarında

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat geçtiğimiz gün halk pazarında görüntülendi. Pazarda eşiyle alışveriş yapan Mert Fırat’ı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra reklam anlaşmalarından yüklü miktarda kazanç elde eden Mert Fırat ve eşi İdil Fırat’ın pazarda alışveriş yapması sosyal medya da gündem oldu.

Yakışıklı oyuncu pazardaki kıyafetleri denedi ve beğendikleri aldı. Ünlü çiftin diğer meslektaşları gibi lüks markalardan alışveriş yapmaması takdir topladı.

Pazardaki vatandaşlar Mert Fırat ve eşi İdil Fırat’ı alkışladı. Mert Fırat ve İdil Fırat çiftinin geçen yıl Mia adında kızları dünyaya gelmişti.