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Mert Fırat ve İdil Fırat çifti halk pazarında

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat halk pazarında görüntülendi. Halk pazarından alışveriş yaptığı görülen ünlü çift sosyal medyada gündem oldu. Mert Fırat beğendiği kıyafetleri üzerinde denedi. Mert Fırat’ı pazarda gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:17
Mert Fırat ve İdil Fırat çifti halk pazarında
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Yakışıklı oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat geçtiğimiz gün halk pazarında görüntülendi. Pazarda eşiyle alışveriş yapan Mert Fırat’ı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra reklam anlaşmalarından yüklü miktarda kazanç elde eden Mert Fırat ve eşi İdil Fırat’ın pazarda alışveriş yapması sosyal medya da gündem oldu.


Yakışıklı oyuncu pazardaki kıyafetleri denedi ve beğendikleri aldı. Ünlü çiftin diğer meslektaşları gibi lüks markalardan alışveriş yapmaması takdir topladı.

Pazardaki vatandaşlar Mert Fırat ve eşi İdil Fırat’ı alkışladı. Mert Fırat ve İdil Fırat çiftinin geçen yıl Mia adında kızları dünyaya gelmişti.


Son Güncelleme: 03.07.2021 17:17
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Anahtar Kelimeler:
Idil FıratMert Fırat
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