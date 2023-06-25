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  3. Mert Ramazan Demir ile aşkı belgelenen Afra Saraçoğlu'ndan yeni hamle!

Mert Ramazan Demir ile aşkı belgelenen Afra Saraçoğlu'ndan yeni hamle!

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Mert Ramazan Demir ile aşkı belgelenen Afra Saraçoğlu'ndan yeni hamle!
Mert Ramazan Demir ile arkadaş olduklarını sürekli tekrarlayan Afra Saraçoğlu, rol arkadaşıyla tatilde olduğu sırada dudak dudağa öpüşürken fotoğrafları basına yansıdı. Haberler gündemdeyken verdiği bir röportajda güzel oyuncu, "Seyran ve Ferit sadece kademeli bir ilişki de değiller, gözlerimizin önünde iki gencin büyümesini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Yalıçapkını'nda 'Seyran' rolünü oynayan ve kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan Afra Saraçoğlu, başrol paylaştığı Mert Ramazan Demir ve aralarında bir ilişki olmadığını her fırsatta dile getiriyordu.

Mert Ramazan Demir ile aşkı belgelenen Afra Saraçoğlu

 Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan çiftin, denizin ortasındayken dudak dudağa çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Bu fotoğraflarda Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki aşkın ilk belgesi oldu.

Mert Ramazan Demir ile aşkı belgelenen Afra Saraçoğlu

Aşk iddialarını sürekli olarak reddetmeyi tercih eden güzel oyuncu, ELLE dergisinin 'On the Beach' yaz özel programının kapak yıldızı oldu. Dizide canlandırdığı 'Seyran' rolüyle büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, dizinin başarısı konusunda samimi bir konuşma yaptı.

Mert Ramazan Demir ile aşkı belgelenen Afra Saraçoğlu

“ÖNÜMÜZDE BÜYÜYEN İKİ GENÇ VAR”

Afra Saraçoğlu, “Seyran ile Ferit'in birlikte çizdikleri yolda sadece kademeli bir ilişki değil, aynı zamanda gözümüzün önünde birlikte büyüyen iki genç.. Gençlikleri, yaptıkları hatalar, kaba sevgi dolu davranışları ve saf aşkları karakterleri daha da gerçekçi kılıyor. Bu gerçekler, seyirciyi bu ikilinin hikayesine çeken en önemli etkendir.

Mert Ramazan Demir ile aşkı belgelenen Afra Saraçoğlu

Plaj ve tatil modası Burcu Karademir'in çektiği fotoğraflara yansıdı.

Magazin için verdiği pozları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmeyen Afra saraçoğlu'nun fotoğrafları kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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