Merve Boluğur'u iğne ipliğe çeviren diyet! 2.5 ayda 8 kiloyu böyle verdi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son zamanlarda fit ve zayıf vücuduyla dikkat çekmektedir. 35 yaşında olmasına rağmen 0 beden ölçülerine sahip olması, sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli egzersizler sayesinde formunu koruduğunu belirtmiştir. Boluğur, geçmiş yıllarda daha az uyku uyuyup daha az yemek yiyerek 51 kilodan 43 kiloya düşmesiyle magazin gündeminde yer almıştır.

MERVE BOLUĞUR NASIL ZAYIFLADI?





Zayıflık sırrını paylaşırken, öncelikle sağlıklı beslenmeye büyük önem verdiğini vurgulamıştır. Ayrıca, düzenli su tüketimine özen göstererek vücudunun hidrasyonunu sağlamaktadır.

Merve Boluğur, egzersiz konusunda da aktif bir yaşam sürdürmektedir. Sporu günlük rutinlerinin bir parçası haline getirmiştir. Haftanın belirli günlerinde fitness, pilates veya yoga gibi çeşitli egzersizleri yapmaktadır. Bu sayede vücut esnekliğini korumakta ve kaslarını güçlendirmektedir.

Geçmişte verdiği kilolarla gündeme gelen Merve Boluğur'un zayıflama sırrı merak edilmektedir. Kendisi, daha az uyku uyuyup daha az yemek yiyerek kilo verdiğini belirtmiştir.

Aşırı zayıf görüntüsüyle arkadaşlarının endişe ettiği Boluğur, sağlığının iyi olduğunu ve kilo verme eğilimi gösteren bir vücut yapısına sahip olduğunu ifade etmiştir. Yakın zamanda kilo almak için özel bir diyet programına başlamayı düşündüğünü ve sağlığı için düzenli spor yapmaya devam ettiğini söylemiştir.

Güzel oyuncu, bir süre setlere ara vermek zorunda kalmış olsa da son günlerde normal hayatına dönmeye hazırlanmaktadır.