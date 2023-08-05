  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Mine Tugay'dan nefes kesen bikinili poz! Fit vücudu görenlerin başını döndürdü

Mine Tugay'dan nefes kesen bikinili poz! Fit vücudu görenlerin başını döndürdü

Yayınlanma:
Mine Tugay'dan nefes kesen bikinili poz! Fit vücudu görenlerin başını döndürdü
Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın kırmızı bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! 45 yaşına rağmen fit fiziğiyle dikkat çeken Tugay, takipçilerinden tam not aldı. Görenleri mest eden kırmızı bikiniler, güzellik ve enerjinin yaşla sınırlı olmadığını kanıtladı. İşte Mine Tugay'ın o pozu...

Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın kırmızı seksi bikinisiyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 45 yaşına rağmen hala fit fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Tugay, tabuları yıkmaya devam ediyor. Kırmızı bikinili fotoğraflarıyla hayranlarını adeta büyüleyen ünlü oyuncu, kısa sürede tıklanma ve beğeni rekorları kırdı.

Tugay'ın cesur paylaşımı, takipçilerinden de yoğun ilgi gördü. "Abla sen ne yaşlanacaksın?", "Kırmızının yakıştığı tek insan", "Dünya tarihinin en güzel kadını" gibi iltifatlarla dolu yorumlar paylaşıma yağdı.

MİNE TUGAY'IN BEĞENİ REKORU KIRAN POZU

1

Mine Tugay, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde de "Yaz" notuyla yaptığı kırmızı bikinili paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazanmıştı.

Magazin
Bizde sanıyoruz ki herkes güzel! Ünlülerin estetiksiz hali sizi dehşete düşürecek
Bizde sanıyoruz ki herkes güzel! Ünlülerin estetiksiz hali sizi dehşete düşürecek
Buse Varol'a kayınvalide şoku! Tam düzeliyor derken yeni kriz çıktı: Herkes birbirine düştü
Buse Varol'a kayınvalide şoku! Tam düzeliyor derken yeni kriz çıktı: Herkes birbirine düştü
Bu kareler Cedi Osman'ı çıldırtır! Ebru Şahin sütyenini çıkarıp resmen şov yaptı
Bu kareler Cedi Osman'ı çıldırtır! Ebru Şahin sütyenini çıkarıp resmen şov yaptı
Kurtlar Vadisi'nin Elif'i meğer o isim olacakmış! Yıllar sonra bomba itiraf geldi
Kurtlar Vadisi'nin Elif'i meğer o isim olacakmış! Yıllar sonra bomba itiraf geldi
Cinsiyet değiştirip bambaşka biri olan Mika Raun'dan bikinili pozlar
Cinsiyet değiştirip bambaşka biri olan Mika Raun'dan bikinili pozlar
Ünlülerin estetiksiz halini görünce aklınız gidecek! Meğer hepsi estetik güzeliymiş!
Ünlülerin estetiksiz halini görünce aklınız gidecek! Meğer hepsi estetik güzeliymiş!
Ünlü şarkıcının fırlattığı mikrofon 90 bin dolara satıldı
Ünlü şarkıcının fırlattığı mikrofon 90 bin dolara satıldı