Mine Tugay'dan nefes kesen bikinili poz! Fit vücudu görenlerin başını döndürdü

Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın kırmızı seksi bikinisiyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 45 yaşına rağmen hala fit fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Tugay, tabuları yıkmaya devam ediyor. Kırmızı bikinili fotoğraflarıyla hayranlarını adeta büyüleyen ünlü oyuncu, kısa sürede tıklanma ve beğeni rekorları kırdı.



Tugay'ın cesur paylaşımı, takipçilerinden de yoğun ilgi gördü. "Abla sen ne yaşlanacaksın?", "Kırmızının yakıştığı tek insan", "Dünya tarihinin en güzel kadını" gibi iltifatlarla dolu yorumlar paylaşıma yağdı.

MİNE TUGAY'IN BEĞENİ REKORU KIRAN POZU





Mine Tugay, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde de "Yaz" notuyla yaptığı kırmızı bikinili paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazanmıştı.